El accidente de Luciana Salazar: “Estaba bañada en sangre y no sabía si tenía una fractura de cráneo”

En medio de un ensayo de baile, Luciana Salazar se llevó un susto impresionante. La participante de La Academia de Showmatch sufrió un fuerte accidente mientras realizaba una prueba con el bailarín Jorge Moliniers, su compañero en el programa.

Según el relato de la propia Salazar, todo ocurrió mientras intentaba llevar adelante un truco sobre un trapecio. “No fue por una locura que quisiéramos hacer porque me salía todo”, afirmó Salazar, que ensayaba para el nuevo ritmo del concurso.

Y agregó sobre lo que intentó realizar antes de golpearse la cabeza: “Estaba en un trapecio haciendo una inversión para abajo yo sola, se le dio un poco más de impulsión al trapecio y como yo estaba boca abajo fue tan fuerte el envión que tomó el trapecio, no medimos y me estrolé. Me di la cabeza contra la pared. Fue terrible”.

En ese momento, Moliniers se asustó porque Luciana quedó tirada en el piso. Ella mismo dijo sobre el golpe: “Fue como que me tiraron un ladrillo en la cabeza. Nunca entendí cómo bajé del trapecio. Nadie lo entendió porque entramos todos en shock. Empecé a gritar y a llorar porque estaba bañada en sangre y no sabía si me había fracturado el cráneo. Fue un dolor que nunca experimenté más la sangre que no paraba de sangrar”.

Por el fuerte impacto, Salazar tiene un hematoma en el ojo derecho y un corte profundo en la cabeza. “El médico que me vio me quería coser. Me quería dar un punto. Pero le dije que no”, contó Luciana, sobre la atención que recibió tras el accidente. “Prefería ver a mi médico personal. Pero está aislado porque volvió de viaje. Así que en unos días, cuando él ya pueda, me revisará y decidirá qué hacer”, continuó sobre la decisión que tomó sobre el tratamiento por sus heridas.

Por su parte, la producción de Showmatch, con Federico Hoppe y el Chato Prada a la cabeza, evalúa si Luciana podrá o no participar en el programa el próximo viernes. Por ahora, la intención de Salazar es estar presente y cumplir con la coreografía. “Yo estoy lista para estar”, lanzó la rubia. Pero en el programa no están tan de acuerdo. En primer lugar quieren ver cómo evoluciona del golpe. Además quieren esperar la palabra de los médicos de la produtora, tanto para que le cosan la cabeza como para que el hematoma en su rostro baje un poco. Por otra parte, les preocupa tener en claro si a Luciana se le va el dolor de cabeza que sufre desde el accidente.

Por su parte, a Luciana no hay nadie que la pueda hacer cambiar de opinión. Ni siquiera su compañero. De hecho, ya le dijo a Moliniers que se va a presentar sí o sí al certamen. “Yo quiero bailar. La coreografía está ensayada y sale bien. Hicimos los ensayos y estuve bien. Tenemos que hacerlo”, le dijo la mamá de Matilda. Aunque el miedo todavía no se le fue.

“En lo primero que pensé en el accidente fue en Matilda. Me asusté mucho”, contó Salazar. En tanto, en sus redes sociales mostró cómo le había quedado la cabeza después de golpearse contra la pared. En una foto, se la ve acostada, con sangre en su cabello y rodeada de sus compañeros y médicos de la producción. “Hoy fue un día complicado, pero por suerte la saqué barata”, escribió en la historia de Instagram.