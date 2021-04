El accidente por el que Luis Miguel perdió parte de la audición y los problemas que eso le trajo

Con el estreno de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, se volvió a hablar públicamente de uno de los peores momentos que vivió el cantante arriba de un escenario.

Tal como lo cuenta la historia protagonizada por Diego Boneta, en el año 2005 durante un concierto en Lima, Perú, "El sol" tuvo un accidente que le dañó la audición en su oído izquierdo.

Luis Miguel tiene un problema en el oído que le afecta la audición.

La serie autobiográfica relata que los representantes del cantante arreglaron un recital en Perú, en un lugar que no tenía las mejores condiciones y en donde nunca había cantado Luismi.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Por lo que se mostró, en aquel entonces hubo un desperfecto con uno de los aparatos que manejaba el sonido, y, apenas salió a escena, Luis Miguel tuvo un problema con el auricular que usaba, y sufrió un ruido muy fuerte en su oído, lo que le provocó que casi perdiera toda la audición.

Tras haber sido atendido por los mejores profesionales, le indicaron al artista que debía mantenerse alejado de los escenarios por un tiempo, y esa situación, provocó que su vida se viera casi arruinada, ya que por el accidente, el cantante aún hoy sufre de tinnitus, un zumbido permanente en el oído que aparece de manera sorpresiva. Además, perdió parte de la audición.

El cantante sufrió un accidente en un show en 2005.

Aunque al principio desde el entorno del artista trataron de ocultar esto por miedo a que fuera el fin de su carrera, lo cierto es que hace ya algunos años el propio Luismi admitió su condición.

En 2015, incluso, habló de esto en una conferencia de prensa: “Es una situación complicada, pero tienen que pensar que yo empecé a los nueve años con esta carrera: con la música, los decibeles, los conciertos. Entonces son más de 30 años expuesto a sonidos muy fuertes. Tuve que pasar por un tratamiento y afortunadamente ya estoy mucho mejor”, contó.

Ante la pregunta de si tuvo miedo de perder la audición, Micky explicó: “No fue fácil, son situaciones difíciles. La vida de repente te pone pruebas y tienes que superarlas, no queda otra. Pero es una condición que he podido superar y creo que la estoy controlando lo mejor posible con el apoyo de mi gente querida, de los médicos, del público, que ha sido extraordinario y me ha dado mucha fuerza. He podido rehabilitarme de una manera casi milagrosa”.

Durante años Luis Miguel ha hecho una recuperación de su oído.

A pesar de que volvió a los escenarios, lo cierto es que en varias oportunidades se lo pudo ver al cantante molesto, tocándose con frecuencia el oído, y haciéndole gestos a sus sonidistas.

Por ejemplo, en un recital que brindó en 2014, se vio que mientras interpretaba el tema "Suave", tuvo un problema con el sonido, lo que lo llevó a salir de escena y quedarse en un costado durante toda la canción.

De igual modo, en 2019 tuvo un altercado con un ingeniero de audio en Panamá, durante uno de sus shows como parte de su gira “México por siempre”.

El intérprete se molestó por un aparente problema con su micrófono que señaló en varios momentos a su equipo técnico. Después de andar unos pasos por el escenario se acercó al staff y, sin terminar el tema y de forma intempestiva, golpeó al ingeniero con el micrófono, lo que le valió una demanda.