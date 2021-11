El acuerdo por los 70 millones de euros: qué firmaron Wanda e Icardi y cómo sigue el divorcio

El sábado 16 de octubre, después de acceder al teléfono celular de Mauro Icardi y encontrar los mensajes que se mandó con Eugenia "la China" Suárez, Wanda Nara anunció al mundo su separación del padre de sus hijas menores, Francesca e Isabella. La semana del 18 al 22 de octubre fue un torbellino para el matrimonio: pasaron de coquetear con la idea de una posible reconciliación a sentarse junto a un abogado para firmar un acuerdo de división de bienes previo a la presentación de los papeles de divorcio. El lunes 25, con el papel firmado y en una caja fuerte, Wanda confirmó la reconciliación con el delantero del Paris Saint Germain, pero la tregua duró poco más de una semana y el matrimonio Icardi ahora avanza en la disolución de su unión conyugal.

De acuerdo a lo confirmado por la periodista Débora D'Amato, el patrimonio total que se volcó en el acuerdo que Wanda misma hizo público asciende a los 70 millones de euros, entre propiedades, acciones, obras de arte y autos de lujo. Todo, incluso los derechos de imagen de Icardi, quedaron en manos de la empresaria, quien hoy se encuentra en Milán, lejos del futbolista y con la decisión tomada de avanzar con el divorcio, tras recibir las pruebas de que lo que sucedió entre Icardi y la "China" fue algo más que un "affaire virtual".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el Acuerdo. Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: 'Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí'", explicó Wanda en el posteo en el que anunció la reconciliación, el mismo que eliminó días atrás luego de recibir el mail con las pruebas del encuentro clandestino en París entre su marido y la ex Casi Ángeles.

De acuerdo a lo informado por la panelista de Los ángeles de la mañana, Yanina Latorre, el plan de Wanda es continuar con su carrera profesional en Europa, aunque no descarta algunos trabajos temporales en la Argentina. Cabe recordar que en las últimas semanas logró el acuerdo económico con Maxi López, mediante el cual la empresaria pasó a tener el acceso a la mansión de Santa Bárbara a cambio de la manutención completa de sus tres hijos hasta que el más chico cumpla la mayoría de edad. Además, en caso de querer pasar una noche en la Ciudad, Wanda también es propietaria del piso ubicado en la torre Chateau Libertador, también producto de su división de bienes con López.

Al momento, la reconciliación parece ya inviable y nadie descarta que la empresaria avance ya con la solicitud formal de divorcio. De hecho, Wanda regresará a París recién el 18 de noviembre y lo hará sólo para cumplir con el especial que había acordado con Susana Giménez y del que finalmente no participará Icardi. Serán cuatro días de grabación en los que se espera que la empresaria rompa el silencio y hable por primera vez de todo lo que sucedió en las últimas semanas. Además, habrá un segundo especial que se grabará en diciembre y que tendrá a la diva de los teléfonos y a Nara como protagonistas de un "fin de año en París".