El acuerdo tóxico con Redrado que "obliga" a Luli Salazar a esconder a sus parejas

Desde que su relación con Martín Redrado llegó a su fin, poco se sabe de la vida sentimental de Luciana Salazar. De hecho, no se sabe nada más que rumores. Sin ir más lejos, lo último que se supo del plano amoroso de la modelo es que estaba manteniendo un affaire con Matías Pellegrini, jugador del Inter Miami CF, el club que representa a la Florida en la Major League Soccer en los Estados Unidos.

El muchacho vive en Miami desde hace poco tiempo y tiene sólo 21 años. A pesar de esto, Luli jamás confirmó que esté manteniendo un romance con el deportista. Pero, al parecer, todo esto tiene una razón: según revelaron en Los Ángeles de la Mañana, el programa de Ángel de Brito por la pantalla de Canal 13, la rubia tiene un contrato muy lucrativo con Redrado que le prohíbe blanquear a su nueva parejas.

En realidad, no es que le prohíbe, sino que el documento perdería su validez si la participante de La Academia de ShowMatch apuesta nuevamente al amor tras su ruptura con Redrado. ¿De cuánto estamos hablando? hasta los 18 años de Matilda, el economista se tiene que hacer cargo de un gasto de 3500 dólares mensuales, lejos e los 13 mil dólares que mencionó Majo Martino a mediados de marzo.

Por entonces, Luciana se había referido al supuesto pacto que tiene con Redrado. "Son 13 mil dólares por mes hasta los 5 años de Matilda, después hasta los 18, son 10 mil dólares por mes”, había contado Martino en Hay que ver. A su vez, había remarcado que el economista debe cumplir con este pacto hasta que Matilda cumpla los 18 años. "No tiene que pasar algo entre ellos. Esto es más allá de si están juntos o no", dijo.

Frente a esto, Luli fue contundente y aclaró que no tenía ningún trato económico con el economista. "Esta última oportunidad se la di yo a él. Yo le estoy pidiendo a Martín que nos deje tranquilas, que se quede con su novia. Vive lastimándome, no habla, pero habla con sus hechos. Su abogado habla por él, el hijo y la foto. Cuando Matilda era muy bebé y él la conoció, me dijo que le encantaría ser la imagen masculina de ella", contó.

Lo cierto es que este miércoles en LAM dieron a conocer las pruebas por primera vez en televisión. De acuerdo con Pía Shaw, el acuerdo firmado en diciembre de 2016 señala que “Redrado y Salazar tienen una cláusula que incluye el pago de 3500 dólares en concepto de vivienda sin incluir servicio doméstico. Esta mensualidad corresponderá desde los tres meses antes del nacimiento hasta los 18 años de Matilda.

Acto seguido, la periodista resaltó: "Este evento se suspenderá, dice el contrato, cuando Luciana esté conviviendo con otra pareja”. “Por eso ella esconde los novios. Te acordás el señor de Campana que habíamos contado, que terminó preso, ella estaba enojadísima y decía que era el amigo. A la que tenés un novio, te corta los víveres, acotó Yanina Latorre, a lo que De Brito cerró: "Después de Redrado no le conocimos ninguna pareja. Es por esto”.

Cabe destacar que a mediados de junio se había dado a conocer que Luciana Salazar se había mudado, junto a su hija Matilda, a un muy ostentoso departamento ubicado en el Chataeu Libertador, un edificio de 40 plantas​ ubicado en el barrio de Núñez de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata uno de los más exclusivos de los barrios porteños que cuenta con cine, spa y sala de masajes, entre otros muchísimos lujos.

El dúplex formado por dos departamentos a pedido de Luli -originalmente, los espacios estaban separados-, tiene 450 metros cuadrados y le cuesta a la modelo 9.000 dólares mensuales (algo así como 1.5 millones de pesos) más $160 mil de expensas que la blonda suele abonar todos los meses y aumentan según el uso que le dé a las instalaciones.