El ACV de Al Pacino: la internación secreta y la compañía de su ex pareja argentina

Hace exactamente una semana, el lunes 25 de abril, los medios y las redes sociales celebraron el cumpleaños número 82 de Al Pacino. Además de hacer un repaso por sus mejores películas, la situación amorosa del actor también se filtraba en los portales. Su nueva novia era la noticia. Noora Alfallah, productora de cine, ex de Mick Jagger y 53 años menor que el cumpleañero. Ese mismo día, acompañado por amigos, el agasajado y su pareja comieron juntos en Jones, un restaurante italiano ubicado en West Hollywood.

A pesar de los festejos, no todo marchaba tan bien para el corazón de Al Pacino. Según pudo constatar BigBang, el protagonista de El Padrino habría sufrido un accidente cerebrovascular hace dos meses y tuvo que ser internado en el Centro Médico Cedars-Sinaí de California, uno de los hospitales más prestigiosos del oeste de Estados Unidos.

Juntos pero separados

El actor llegó hasta allí acompañado por su exnovia argentina, Lucila Polak, de quien se separó luego de una década juntos. Lucila también es actriz, tiene 36 años menos que Al y fueron novios entre 2007 y 2018. Cuando se conocieron, ella tenía 29 y él 65. La edad, claro, no es un impedimento para el galán de Hollywood. De hecho, luego de estar en pareja con la argentina, quien le diera vida a Michael Corleone fue novio de Meital Dohan, una actriz israelí 37 años menor.

Aunque en este caso, la relación no concluyó en los mejores términos. "Es difícil estar con un hombre tan viejo, incluso si es Al Pacino", declaró Meital poco después del corte. Y agregó para que no queden dudas: "Traté de negarlo, pero ya es un hombre mayor para ser sincera. Así que, incluso con todo mi amor, la historia no duró". ¡Otro golpe al corazón!

Especialista en adultos mayores

La novia actual, Noora Alfallah, proviene de una familia acaudalada, es productora de cine y vicepresidenta de Lynda Obst Productions. Entre sus conquistas, se destaca la relación que mantuvo con Mick Jagger en 2017 (se llevaban 53 años), con el filántropo Nicolas Berggruen, de 60 años y un supuesto amorío con Clint Eastwood, de 91 abriles. Y aunque parezca una acompañante terapéutica más que una compañera de vida, los tiempos cambiaron. La edad ni el tamaño importa.