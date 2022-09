El adiós a la Reina, entre polémicas: Harry viajó solo y no se sabe si Meghan estará en el funeral

Tras el fallecimiento de la Reina Isabel a sus 96 años, en las últimas horas Meghan Markle y el Príncipe Harry la homenajearon con un “apagón” del sitio web de su fundación, donde la recordaron con distintas fotos de varios momentos de su vida.

Si bien al enterarse de la triste noticia, Harry viajó de inmediato a Balmoral, lo hizo solo y sin Meghan, de quien se desconoce si asistirá o no al funeral para despedirse de la monarca. ¿Ni aún en el peor momento los ex duques de Sussex pueden dejar de lado las diferencias y acercarse a la familia Real?

El alejamiento sucedió en enero de 2020, cuando ambos renunciaron a sus títulos y dejaron de recibir fondos públicos del presupuesto soberano.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Tras dejar la familia Real, la pareja comenzó un cambio de vida y abandonaron Reino Unido para instalarse primero en Canadá y luego en el estado de California, Estados Unidos.

Si bien ambos manifestaron haber tomado una buena decisión, en varias oportunidades hablaron en diferentes entrevistas, donde aprovecharon el espacio para contar los malos tratos que debieron soportar en la corona debido a, entre otras cosas, las actitudes racistas que vivieron.

Sin embargo, por esas cosas del destino, este jueves la pareja se encontraba en Europa para participar de una serie de actividades humanitarias, y de hecho estaban en Alemania cuando se enteraron que la salud de Isabel II no pasaba por su mejor momento.

Aunque tenían previsto formar parte de una competencia deportiva de militares veteranos y luego volver a Londres, apenas Harry se enteró del fallecimiento de su abuela, viajó solo hasta Balmoral y pasó allí la noche junto a su padre, su hermano y sus tíos. Aún hoy se desconoce si Meghan permaneció en Alemania o se trasladó a algún otro lugar.

De hecho, Harry ya abandonó la residencia, y no se sabe si se quedarán en Reino Unido hasta el funeral de Isabel II, o si regresarán a California o si solo volverá a casa Meghan con sus hijos.

Tras confirmarse públicamente el fallecimiento, el sitio web de la fundación que presiden, llamada Archewell, ocultó toda su información y pusieron un fondo negro con la fecha de nacimiento y de muerte de Isabel II a modo de homenaje.

De todos modos, no se sabe si la ex actriz será parte de la despedida de Isabel II junto a sus dos pequeños hijos, Archie y Lilibeth Diana. Aún así, todavía no está confirmada la fecha del funeral, aunque sí se sabe que el país tendrá un período de “duelo real” hasta siete días después de la celebración del funeral, tal como informó este viernes el Palacio de Buckingham.

En 2021 Harry acudió en soledad al funeral de su abuelo, el príncipe Felipe. El avanzado embarazo de Meghan sirvió de excusa en aquella ocasión para no contar con su presencia.

Recién en junio de este año la pareja y sus dos hijos volvieron a encontrarse cara a cara con la familia Real en el marco de los festejos por el Jubileo de Platino de la reina, aunque lo hicieron alejados de los flashes de los paparazzis.

A los Sussex se les prohibió la presencia en el balcón del Palacio de Buckingham, pero sí se los vio en el servicio religioso el día después.