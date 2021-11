El affaire con Icardi, la decepción con sus amigos y el vínculo con Pampita: la China habló de todo

Después de que se conociera el escándalo entre Mauro Icardi y la China Suárez por la infidelidad a su esposa Wanda Nara, y luego justamente de que la rubia brindara una entrevista con Susana Giménez en la que habló de todo el conflicto, finalmente salió al aire una nota en la que la ex de Benjamín Vicuña se animó a hablar de su vida privada.

Entre los temas que mencionó, la actriz habló de la monogamia, de la traición que sintió por parte de amigos y conocidos, de los vínculos con sus parejas y hasta de su presente sentimental.

Entrevista por Alejandro Fantino para un programa de Star +, obviamente el conductor no dudó en preguntarle por el escándalo en el que se vio envuelta, y si bien la artista nunca mencionó a Icardi ni a Wanda, sí admitió que jamás sintió la necesidad de darle explicaciones a la gente sobe lo que pasó. "Yo ni a un novio me banco que me venga a pedir explicaciones. No me lo banco. ¿Y adonde saliste, y adonde estuviste, y con quién? No tengo tolerancia para esas cosas, pero no por hacerme la superada. Porque no tengo ganas. Hay algo que tiene que ver con la privacidad y con la intimidad que quiero mantener a lo largo de mi vida. Yo no soy un personaje, yo soy yo. Ojalá me hubiera salido armar un personaje”, explicó.

Además, dijo que sabe que siempre la gente va a opinar, y que eso es el precio que paga por vivir con libertad, incluso desde que es muy joven. "Hay gente a la que le da más miedo ‘el qué dirán’. A mí nunca me importó, ni en el colegio, en el trabajo. Mi vieja ya está curada de espanto. Sufre porque soy su hija, me ama y me conoce. Y además sabe todo porque yo le cuento todo, todo desde muy chica. Mi papá era muchísimo más duro y un día me dijo 'yo ya entendí Coquito que con vos no voy a poder'", contó.

Además, sobre el conflicto que se generó por su relación con el delantero del París Saint Germain, la "China" admitió que gente muy cercana la traicionó porque le soltó la mano. Incluso, dijo que cree que la gente se asusta porque tienen "pánico" de que hablen mal de ellos públicamente, y que por eso muchos se alejaron ante el escándalo.

"Yo no tengo ese miedo, y menos por un amigo. A mí no me importa nada, a mis amigos los banco donde sea y cómo sea", dijo y Fantino le preguntó: "¿No te esperabas alguna declaración pública que hicieron?", a lo que ella contestó: "No sé si públicamente porque a mí me importa más la vida real. Muchísimo más. Sí, sí. No era de mi círculo más íntimo por eso no puedo decir que me haya afectado tanto. Mis amigos y mi familia siguen intactos".

En cuanto al amor, la actriz dijo que después de todo lo que pasó, y de su separación con Vicuña, ahora tiene ganas de estar tranquila, y que no quiere saber más nada con nadie. "Me autoanalizo, hago autocrítica y te queda como un trauma. No estoy sola, tengo tres hijos. Mi familia son ellos. Si elijo tener un hombre al lado es porque me va a sumar, no porque lo necesite. No necesito que me cambien la lamparita, ni que me prendan el fuego para el asado porque lo hago todo yo. El que esté al lado mío es para acompañarme y pasarla a la par”, aseguró.

Además, en ese contexto, planteó que la monogamia no le parece algo natural, y que si bien siempre mantuvo relaciones amorosas de ese estilo, no sabe qué puede pasar más adelante. "Yo creo que hay que prestarle mucha atención a las nuevas generaciones. Yo los escucho y vienen con otra cabeza. Yo soy un poco más conservadora, aunque creo que la monogamia no es tan natural. Hasta ahora tuve relaciones monogámicas pero no sé qué puede pasar a futuro”, reveló.

Finalmente, consultada por el conductor, Suárez aclaró que por más que se digan muchas cosas, la realidad es que actualmente se lleva muy bien tanto con Laurita Fernández como con Pampita. "Tengo la mejor. Cuando hay chicos de por medio, pasa el tiempo, y hay una vida real que la gente no la conoce”, cerró.