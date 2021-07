El amor al poder: de Alfano a Daniela y Pradón, las relaciones extramatrimoniales de los presidentes

Anoche, Graciela Alfano hizo explotar la aguja del rating al hablar de sus romances con ex presidentes de la Nación en el programa "Los Mammones", ciclo que conduce Jey Mammon por la pantalla de América TV. "Tengo presidentes, no ex presidentes. Yo no me meto con las historias de otros, son mis vivencias. Son todos de acá y estuvieron, en ese momento, en ejercicio", resaltó la ex modelo.

Cabe recordar que después de que se confirmara la muerte de Carlos Menem, Alfano había decidido revelar detalles súper íntimos del affaire sexual que protagonizó con el entonces flamante presidente. Por esta razón, ante la consulta de Jey sobre si había mantenido una relación con el "Turco", Alfano no lo dudó y confirmó: "Sí, pero en un primer momento, cuando era el caudillo con las patillas. ¡A mi me encantó el caudillaje!".

De acuerdo con la ex vedette, Menem le pidió que se mudara con él cuando Zulema Menem abandonó la residencia de Olivos. "A los seis meses, Zulema se va de Olivos, se separa y él, que estaba enamorado, me pidió que me vaya a vivir con él. Yo no quería porque estaba casada con un funcionario de su gobierno (Enrique Cappzzolo) y además tenía a mis chicos", señaló sin ningún tipo de pudor.

Por ese entonces, Alfano estaba casada con el padre de sus hijos y la relación siguió siendo clandestina, pese a la propuesta del primer mandatario. Luego de admitir que la fidelidad nunca fue su "fuerte" y que perdió un juicio con Capozzolo por cuestiones de infidelidad, recordó el affaire que mantuvo con Mauricio Macri cuando él estaba al mando de Boca. "Era presidente de un club de fútbol", contó.

Y siguió: "Me tuve que ir por la puerta de atrás porque habíamos propuesto hacer un trío, pero el tercero que quería no me gustó. Cuando toca timbre (en referencia al tercero misterioso), pensé que le había dicho que no me gustaba y yo era muy diva. Cuando fui a agarrar la ropa para irme, resulta que había hecho un strip, toda mi ropa estaba en el living y en el cuarto estaba la ropa de él (por Macri). Me la puse y me fui por atrás".

A lo largo de su carrera política, Menem cosechó un sinfín de romances. Además de Zulema, con quien tuvo dos hijos, Zulemita y Carlos Jr, (fallecido en 1995), también mantuvo una relación con Martha Meza, dando como resultado el nacimiento de Carlitos Nair, y distintos affaire con personajes de la farándula que conocía en las cenas que organizaba Moria Casán.

Por aquel entonces, el mandatario ya se había divorciado de Zulema (1991) y todos los días se lo vinculaba con una mujer distinta: de Mónica Guido se dijo que entraba a la residencia presidencial como si fuera su casa y que ella y Carlos se refería el uno al otro con los pseudónimos de “Arequito” y “Anillaco”, recordando sus ciudades natales. También se lo relacionó con Adriana Salgueiro, Noemí Alan y Thelma Stefani.

Además de Alfano, la que confesó abiertamente su amorío con el difunto presidente fue Alejandra Pradón. La primera habló de una relación que excedía el sexo. “Estar con Menem era una diversión”, había dicho. Por aquella época, también se habló de una supuesta relación entre Menem y la ingeniera María Julia Alsogaray, quien durante su gobierno fuera designada al frente de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano.

Ya en 1999, en tanto, Carlos conoció a Cecilia Bolocco, ex Miss Universo de Chile, y dos años más tarde pasaron por el registro civil. Pero al igual que Menem, otros ex presidentes fueron acusados de mantener relaciones amorosas a espaldas de sus esposas. En 2010, Daniela, la cantante del “endúlzame que soy café”, confesó que a sus 18 años mantuvo un fogoso romance con Raúl Alfonsín.

Si bien por entonces remarcó que “siempre fui respetuosa a la hora de guardar el secreto, porque le tenía admiración y me enamoré; era una persona muy poderosa”, la promesa duró poco. Bastó con que Lola Cordero afirmara que podía ser un dirigente peronista, para que la cantante lo negara, y saliera a la luz el nombre de Alfonsín, el ex presidente radical.

Allí Daniela ¿no tuvo otra opción? que aceptarlo: “En ese momento, él estaba casado y era todo protocolar, secreto, yo estuve muy enamorada. Y él que terminó la relación fue él. Fue una persona que admiré, era muy inteligente, me abrió mucho la cabeza. Yo no quiero entrar en un debate. Hubiese preferido no decirlo nunca”, confesó.

Y un poco más actual está el caso de la ex secretaria del ex presidente Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, quien en 2016 reveló que fueron amantes durante diez años, “hasta la muerte” del ex mandatario, y aseguró que Cristina Fernández "lo sabía". Quiroga señaló además que "se dice que (el ex senador entrerriano Augusto Alasino) fue amante" de Cristina cuando ella era legisladora, aunque dijo no tener pruebas de eso.

Y consideró "a la distancia", que el ex secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, "estaba enamorado secretamente de Cristina". “Yo fui amante de Néstor durante diez años. Lo sabe Cristina, lo sabe todo el gabinete. Esta es mi primera vez que lo cuento en público”, señaló en una entrevista en el programa "El Diario de Mariana", ciclo que se emitió por la pantalla del Trece.

Lejos de preocuparse por el fastidio o bronca que le podía generar a la actual vicepresidenta, Quiroga la calificó de "omnipotente y soberbia". “Sé que esto va a causar un gran enojo en la ex Presidenta y la militancia fanática. Cristina sabía de lo mío con Néstor, lo de ellos era más una sociedad que un matrimonio", enfatizó.

Cuando fue consultada sobre el tiempo que duró la relación, Quiroga remarcó: "Hasta la muerte”, de Kirchner. "Por eso me respetaban", agregó. Con respecto a su relación con Cristina, sostuvo que “había cierto respeto” entre ambas. La ex secretaria expresó que el ex gobernador de Santa Cruz cambió su personalidad por "su obsesión por el dinero" que "sabía conseguir extorsionando a las empresas, espiando". "Buscaba dinero para tener poder", cerró. Sus dichos jamás pudieron ser comprobados, ni fueron respondidos por ninguno de los protagonistas que siguen vivos.

Por último, en agosto del año pasado Luciana Salazar, también en el programa de Jey Mammon, confesó que mantuvo una relación con Macri. "¿Hubieron más políticos o más deportistas en tu vida?", indagó el conductor en el papel de Estelita. "Uy", respondió de inmediato la rubia: "No me hagas hacer cuentas. A ver, hubo un tiempo en el que contaba; ahora hace años que dejé de contar. Perdí la memoria directamente".

La siguiente pregunta fue más fuerte: "¿Estuviste con algún presidente?". "¡Ay, Estelita! Te lo pido por favor, no me pongas en ese compromiso", respondió esquiva y con enojo la rubia. "Entonces la respuesta es sí", sentenció Mammón quien, además, es amigo íntimo de la actriz. "En algún momento creo que podría escribir un libro más adelante", anticipó Salazar.

Cabe recordar que, si bien no mencionaron a ningún funcionario, Salazar tenía 22 años al momento de la asunción de Néstor Kirchner. Al asumir Mauricio Macri, la otra de las opciones, ya era famosa y se acababa de separar de Redrado. "¿Te calienta el poder?", preguntó ya sin filtros el humorista. "El poder creo que calienta en general, no el poder político. El poder bueno. Vos podés tener poder, casarte con un marco, pero es un poder que no me gustaría poder tenerlo nunca", cerró.