El análisis de Thelma Fardin a dos años de la denuncia contra Juan Darthés: "Es muy peligroso..."

Pasaron dos años desde que Thelma Fardín, acompañada por el colectivo de Actrices Argentinas, hizo pública la denuncia que dos semanas atrás había presentado ante la Justicia de Nicaragua contra Juan Darthés por el delito de abuso sexual.

Después de aquella exposición mediática que vivió tras contar su verdad, actriz analizó ahora no sólo la liberación que sintió, sino también las esquirlas que aún hoy sufren las mujeres que se animan a denunciar violencias.

"Siento una gran responsabilidad de seguir siendo una voz referente en una temática. Y tiene dos partes. Por un lado, hablar y visibilizar y decir qué es lo que atraviesa a una persona al hacer una denuncia y sacar este mito de que una saca algún beneficio con esto", precisó la actriz en su paso por el ciclo Right Now de C5N.

Thelma respondió así a quienes la acusaron de querer "levantar su perfil" con la cruda denuncia por abuso sexual con acceso carnal y aclaró: "El único beneficio, y es un montón, es la liberación personal y el intento, la fe ciega de que lo que estás haciendo va a hacer que la vida de las que vengan después de vos sea un poco más fácil. Lo veo claramente como una cadena, lo que hicieron las que estuvieron antes permitió hacer lo que yo hice. Y lo que yo hice es un eslabón más".

Fardín hizo alusión a las otras actrices que a lo largo de los años denunciaron, al menos en la arena mediática, a Darthés por acoso sexual. Además de Calu Rivero, tal vez la más conocida porque al momento de hacerlo abandonó el éxito Dulce Amor, se suman Ana Coacci y Natalia Juncos.

"Por otro lado, es muy importante que pueda estar acá hablándote de mi profesión, de mi carrera, de mis proyectos con el mundo artístico, que es mi mundo desde hace 22 años. Es a lo que me dedico, porque es muy peligroso si denunciar implica que la vida se termina ahí. Es un peligro ese mensaje", resaltó.

Juan Darthes sigue en Brasil.

Darthés sigue en Brasil, país al que escapó semanas después de la denuncia y en el que sigue evadiendo a la Justicia. “Por ahora tengo la tranquilidad de saber que a pesar de que la Justicia tiene unos tiempos espantosos, la causa avanza, está activa. Por el nivel de pruebas que hay se sigue avanzando. Es peligroso no confiar en la Justicia. Teniendo todas en contra y sabiendo que el 97 por ciento de este tipo de casos no llega a una condena. Pero más de lo que estoy haciendo no puedo hacer”, aseguró tiempo atrás la actriz.