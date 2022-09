El angustiante y desesperado pedido de ayuda de Adriana Aguirre: "¡Estamos golpeados!"

Una vez más Adriana Aguirre volvió a ser noticia, pero esta vez a causa de un fuerte accidente que sufrió en la ruta 2 a bordo de un auto mientras viajaba con Ricardo García. Si bien ambos están estables, fueron trasladados al hospital de Chascomús en una ambulancia y están fuera de peligro, en las últimas horas se dio a conocer un desconsolado audio de la vedette minutos después del dramático episodio. "Rodrigo, ¿como estás? Adriana. Yendo para Mar del Plata volcamos con el auto. Estamos en un peaje. A ver si podés ayudarme que estamos con la emergencia médica. Por favor, ¿nos podés llamar? Estamos en el Km 90", se la escucha decir, visiblemente angustiada, a la actriz.

El destinatario del audio fue Rodrigo Lussich, quien no dudó en revelar el contenido del mensaje este viernes en su programa de canal Trece. "Ricardo está tirado ahí y no lo pueden sacar del auto. Estoy en la ambulancia. Estamos los dos muy hipertensos. Estamos golpeados. Necesitamos que nos vengan a buscar para trasladarnos a Buenos Aires", siguió Aguirre.

De acuerdo con el periodista de espectáculos, el vehículo en el que se encontraban Aguirre y García volcó en la ruta que conduce a Mar del Plata. Pese a encontrarse fuera de riesgo, la pareja estuvo durante varias horas en estado de shock. "Manejaba Ricardo cuando iban a Mar del Plata a trabajar. Se van a quedar allí durante el verano. Iban a 50 km por hora porque estaban cerca del peaje", explicó Lussich.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y sumó: "Hay un desvío en esa zona porque hay un paro de los trabajadores. Hay un solo carril habilitado pero ahí Ricardo se confunde por ese desvío, choca con un guardarraíl y ahí se produce el vuelco". "Estamos golpeados. Necesitamos que nos lleven a Swiss Medical allá en Buenos Aires. Estamos cerca. ¿Podrá alguien venir a buscarnos al hospital de Chascomús?", se la escucha decir a Aguirre, preocupada tras el choque.

Antes de que se produzca el accidente y como es su costumbre, la actriz se había mostrado muy activa en las redes sociales. Incluso, se mostró arriba del auto que la estaba llevando a Mar del Plata: "Hermosa tarde, lindo sol. Buenas tardes, amores. En el auto, haciendo 20 millones de cosas hoy”, expresó. “Se viene el finde y hay mucho trabajo. Gracias a dios”, sumó en algunas de las historias que publicó en su cuenta de Instagram.

Tras el accidente, Ricardo García se bajó del auto volcado por sus propios medios y también le envió un mensaje al periodista del Trece: "Vinieron las ambulancias. Un despelote terrible. Nunca en mi vida me pasó esto. Te lo juro por Dios. Nos vinieron a socorrer. Nos van a llevar al Hospital de Chascomús". De fondo se la escucha a una desesperada Adriana pedir que la lleven a Buenos Aires y no a Mar del Plata. "Esperá, quedate tranquila", le dice Ricardo.

Fueron los agentes del Destacamento Vial Chascomús quienes llamaron a la ambulancia para asistir a Aguirre y a García. "Tuvimos un accidente en la ruta que es de público conocimiento, volcamos con el auto. Nos estamos trasladando a Buenos Aires para tener 48 hs de observación allá por mi cobertura médica. Un gran agradecimiento a los médicos de Chascomús y las enfermeras que se portaron maravillosamente", le dijo Adriana, ya más tranquila, al periodista Ariel Wolman.

Adriana había vuelto a reaparecer en el plano mediático el mes pasado, cuando se volvió a ser tendencia en las redes sociales a causa de un rumor que recorrió con fuerza todos los medios de comunicación. "Se llama Francisco pero le dicen Paco, pero yo le digo Paquito o Paquirri. Él a mi me dice Adri o Adru. A veces se pone loco y me dice ´Adrianaaaaaa´. Es jovencito, es mucho más chico que yo....tiene 25 años ¡Si lo hacemos, vamos a hacerlo bien!", había lanzado la ex vedette.

Sin embargo, aquel romance duró lo que un suspiro porque horas después, la propia Adriana se arrepintió de la gran repercusión que tuvieron sus dichos y pidió que no se la relacione más con el músico Paco Amoroso. “Me quiero alejar de la opinión prejuiciosa de cierta gente”, había expresado tras los comentarios que recibió de los fanáticos del cantante de 25 años.

De acuerdo a la rubia, buscaron "generar una brecha entre dos personas que están viviendo algo bueno, porque no vale la pena”. Adriana aseguró que tuvo “trastornos” luego del impacto que generó la noticia de su romance. “No hablo más del tema porque me ha generado algún que otro trastorno afectivo. Yo se que el tema genera mucho interés, pero le doy un corte en estos momentos porque mi vida privada es lo más importante. No quiero hablar más del tema, para mi tiene que tener un corte en estos momentos. Ha tomado una magnitud que no corresponde, una magnitud ni por mi imaginada. No quiero hablar más del tema ni que me relacionen con Paco Amoroso o Paco quien sea. Ya está”, había sentenciado.