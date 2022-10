El apogeo de la dictadura y un oscuro "Crimen Argentino": "Sin cuerpo, no hay delito"

Entre las películas nacionales estrenadas recientemente tanto en la pantalla grande como en streaming, se encuentra “Un crimen argentino”. Basada en el libro homónimo escrito por Reynaldo Sietecase y publicado en el año 2002. El film se contextualiza dentro de la dolorosa y dramática última dictadura militar Argentina, donde Jorge Salomón Sauan, empresario rosarino, desapareció el 16 de diciembre de 1980 en el Club Social Sirio Argentino.

Esto desató una serie de eventos e investigaciones más importantes del país, donde la investigación es liderada por dos jóvenes secretarios de un juzgado de instrucción. En una carrera contra el tiempo, ambos juristas intentarán resolver el caso enfrentando las interferencias de una policía subordinada al poder represor.

Sin duda alguna estamos ante uno de los estrenos nacionales del año, lo dicen los numero en ventas de la cartelera como también su estreno en la Plataforma de HBOMAX, posicionándose entre lo más visto de la semana, lo cual no nos parece para nada raro, ya que “un crimen argentino” cuenta con un relato atrapante donde el suspenso policiaco nos ayudará, en la ficción, a entender uno de los crímenes reales más desconcertantes de la historia Argentina.

El excepcional elenco de Un Crimen Argentino es encabezado por Nicolás Francella, Matías Mayer, Malena Sánchez, Luis Luque, Alberto Ajaka, Rita Cortese, César Bordón, y la participación especial de Darío Grandinetti, los cuales hacen un trabajo extraordinario, pero no todo es la actuación, ya que la película cuenta con un gran despliegue de producción y vestuario para que todo sea igual a la época de los ´80.

En este contexto lleno de drama, misterio y aberrantes crímenes, BigBang pudo hablar con uno de sus protagonistas, Matias Mayer, y también con el autor de la novela Reynaldo Sietecases, los cuales nos brindaron detalles muy importantes de la película, así como también nos dieron su opinión de la guerra instalada de los estrenos en el cine y plataformas de streaming

Reynaldo Sietecase Escritor de “Un crimen Argentino”

¿Qué sentiste al ver tu novela en el cine directamente, era como lo pensabas?

-Bueno, la novela es mi primera novela, estoy corrigiendo la cuarta, hay un recorrido, son 20 años de escribir narrativa. Paso con un crimen argentino que siempre que salió estuvo por ir al cine, tuvo 3 o 4 veces muy cerquita y no se daba, en gran medida la paciencia y el entusiasmo de Juan Pablo Buscarini de pampa Films creo que fue fundamental, el también como yo es de Rosario y ese caso de 1980 nos impactó a todos, cuando leyó el libro dijo: “esto hay que llevarlo al cine, hay que hacerlo película”, le dije que "ojalá", le dí toda la confianza, cuando se pueda si vos vez que hay una posibilidad, contá con mi apoyo con mi ayuda, y finalmente se concretó.

Yo lo que explico siempre es esto: mi historia, mi novela es un versión de un hecho real muy singular, ocurrido en un contexto muy complejo como es el apogeo de la dictadura (diciembre del 1980), es una versión novelada, literaria y después la peli es una versión de mi versión; a mí lo que más me satisface es que esa versión de mi versión es de muy buena calidad, lo primero que yo quería era que fuera una buena película, más allá de que estuviera más cerca o se alejara de algunas partes más de la novela o no; lo importante es que yo vaya al cine y diga “mira que linda película, qué bueno, qué buenas actuaciones y todo eso lo tiene”.

Sí me interesaba mucho y se cumplió que se respetara: la intencionalidad de los personajes, que no se los traicionara y que no se traicionara el sentido general de la historia, que hay un crimen muy singular, pero que lo importante no solamente es el crimen sino el conflicto que hay entre los jueces en plena dictadura con la policía, los

militares, que todo eso estuviera jugado y se cumple.

¿Pudiste meter un poco de opinión, un poquito de mano en ese sentido no?

- Sí, un equipo de guionistas me invito a participar activamente, yo no quería porque apenas puedo con mi laburo periodístico, escribir novelas que es mi gran pasión, pero no me quería meter, tengo que aprender otro lenguaje; si sugiero, opino, ayudo, de hecho lo leí 2 o 3 veces en todo el proceso, pero es un mérito del equipo de guionistas no mío, si fui opinando y sugiriendo algunas cosas, concediendo también, soltando, porque aprendí gracias a los colegas que han pasado

por este proceso me dijeron: Mira o te metes de lleno y guionas, participas o soltás, te corres; y la verdad es que yo estaba muy conforme con Buscarini enamorado de la película, con la gente trabajando y dije “mejor participo cuando me llaman”.

Hay mucha polémica con respecto a que las películas se estrenan en el cine y después van a las plataformas, en tu caso que opinas, ¿estás de acuerdo con eso?

- ¡No!, a mí me parece por ejemplo de la película es supervirtuoso, es decir estuvo en el cine, todavía está en el cine, en Rosario esta todavía, en Santa Fe está, en muchos lugares está, y lleva ya un mes y medio, se estrenó en 150 salas....que ahora esté en hbomax me parece que completa un ciclo; ahora un montón de gente que no la vio en el cine o que está en el exterior (tengo muchos colegas en el exterior) la pueden ver. Me parece que debería ser el ciclo natural, no debería haber un conflicto entre plataformas y cines porque los dos existen, parece a lo mejor idílico lo que planteo, pero lo ideal seria: proceso en el cine y después plataforma. Eso es lo ideal. Sobre todo para el cine nacional que uno siempre está peleando para que pueda haber siempre más laburo y más gente trabajando. En esta película el rubro técnico es fundamental, la ambientación, la fotografía, vos decís mira cuanto labura para gente de acá.

A mí me parece una idea muy fuerte, muy potente y a mí me parece que Un Crimen Argentino hizo el proceso, que vos me decís ¿ qué querrías? Y quería esto: que esté en el cine, que sea vea mucho en el cine, que la vea mucha gente y que después esté en una plataforma vigente, que la gente la pueda seguir viendo.

Matías Mayer, protagonista de “Un Crimen Argentino”

¿Qué aprendiste vos a nivel profesional y personal de tu personaje en la película?

- ¿Qué aprendí? A ver: para empezar, el caso que no lo conocía, hay algo que también tengo una vida muy distante a lo que encarna el personaje de Carlos Torres, pero si una cuestión de la decisión, es un personaje que está sumamente decidido y que tiene unos valores muy puestos en un lugar muy inamovible. No le das el brazo a torcer por nada y creo que eso se ve mucho en la película.

Es algo que si bien uno cuando interpreta personajes, creo yo, que no se llega y se dice “ah voy a hacer esto mismo” sino que hay algo que queda resonando en cada uno o algo que quizás te moviliza. A mí en este caso me dio eso, esa decisión hacia lo ideal y después todo concreto.

Siempre me toca interpretar algo que pasó durante esa época de la dictadura, siempre hay algo que al no haberlo vivido queda una sensación de "uf que difícil vivir en esta época", creo que salir a la calle y estar constantemente pendiente de mirar para atrás, eso siempre me queda.

Raúl: con respecto a los chicos, los otros protagonistas, vi que tienen mucha química en la película, ¿esa química se trabajó en ese momento o se conocían de antes?

- A los que conocía de antes era a Nico (Francella), que lo conozco desde hace mucho, bueno a Male (Sánchez), hemos trabajado mucho juntos...después a los demás te diría que a ninguno, a Jaca lo conocí ahí (Luis Luque, Alberto Ajaka), a Grandinetti (Darío Grandinetti) lo conocí ahí, a Rita Cortese lo mismo. Con Pipo (Luis Luque) habíamos trabajado muy poquito, pero creo que también son todos actores de la ostia, con Nico nos reíamos porque es como que te mande a jugar

un partido de fútbol con Messi, Iniesta y decis: te la dejan para hacer el gol, yo les sigo el camino que marquen y donde vayan yo les sigo.

Viste que está la guerra entre el cine y el streaming, ¿qué sentís con respecto a eso de que se estrena en el cine y después pasa a streaming?

- Me parece bien, que es positivo, cuanto más se pueda ver en distintos contextos, está buenísimo y además son experiencias complementarias, no lo siento como

una o la otra, más bien algo como "está buenísimo".