El asado argento de Luisana Lopilato por el cumple de Vida y su accidentado paso por el Monumental

Luisana Lopilato celebró el viernes por la noche el primer cumpleaños de su hija, Vida. El festejo tuvo lugar en la mansión del matrimonio ubicada en el barrio Los Castores de Nordelta y fue multitudinario, pese a que su marido fue el gran ausente: Michael Bublé no pudo suspender su gira por Estados Unidos.

Fue la propia actriz quien se encargó de compartir algunas postales de la parrilla. Con un mojito en mano y un look súper casual, Luisana compartió imágenes en las que se puede apreciar el menú argento: choripanes y sanguchitos de bondiola para todos. Eso sí, también hubo para los veganos: zapallo a la parrilla.

Leé también | Luisana Lopilato, Michael Bublé y el festejo familiar secreto en Italia por 50 millones de dólares

“No recordás si le dijiste a los invitados que era tranca”, bromeó Luisana, al compartir una foto de su look de entrecasa: un remerón rojo de Jazmín Chebar y unas calzas deportivas. Todos los invitados dijeron presente y, al parecer, la actriz se habría quedado corta con la parrilla: “Y sino delivery, ¿no? Yo dije cumple de un año, no encuentro de egresados 2005”.

Horas más tarde, la mujer de Bublé compartió un video en el que se la puede ver limpiando el living de su casa, con los invitados charlando de fondo. “Okey, la people se copó y no se quiere ir”, bromeó.

Con su marido en Nueva York, la actriz también aprovechó para ir al Monumental y alentar a River en el partido que disputó ante el Cruzeiro. Después de compartir algunos videos junto a su hermano Darío, la rubia se grabó yendo al baño y protagonizó un insólito blooper.

“Ay, no me digas, ¿está en construcción?”, se preguntó, mientras se podía ver a una mujer de limpieza en el lugar. “No, lo están limpiando”, le explicó una mujer que se encontraba junto a ella. “No lo puedo creer, me hago pis”, se quejó entre risas.