El ataque de nervios de Charlotte Caniggia: a los gritos con su representante y una cronista

Mariana Nannis expuso con crudeza en el programa de Susana Giménez que el padre de sus tres hijos, Claudio Paul Caniggia, los maltrataba. Además, señaló que fue víctima de reiteradas agresiones físicas y verbales de parte del ex futbolista y reveló que le hizo "perder un embarazo por un paquete de cocaína", hace doce años. “Él mató a mi bebé, es así de simple”, sostuvo.

¡HABLÓ CHARLOTTE! La hija de Caniggia y Nannis rompió el silencio y respondió todo. @AngeldebritoOk @emedemaite pic.twitter.com/Wj6WQIyRks — LAM (@LosAngeles_ok) August 28, 2019

Este fuerte testimonio de parte de la botinera generó una drástica división en la familia: Mientras que Axel apoya a su papá, Alexander decidió ponerse del lado de su mamá. En esta línea, Charlotte fue la única que manifestó su tristeza por esta situación: “Yo estoy bien y hablo con los dos. Es una cosa triste, pero ya está. No voy a decir nada”, señaló la participante del Bailando.

Al mismo tiempo, sostuvo que no va a hablar ante las cámaras de televisión de su familia, adoptando a una postura mucho más madura y nunca antes vista en la mediática. “Me encantaría que vuelvan a estar juntos, todos los hijos quieren eso. Pero no lo veo posible, por ahora no. Quizás algún día, pero por ahora no”, cerró la hija de Nannis y Caniggia.

Lo cierto es que desde el programa Los Ángeles a la mañana no se conformaron con las respuestas que le dio Charlotte a Ángel de Brito en la pista del certamen conducido por Marcelo Tinelli y fueron a buscarla una vez terminado el programa. “Por favor, dos segundos, hiciste una nota recién. Dale, Charlotte, es parte del programa”, le pidió la notera Maite Peñoñori.

La reacción de Charlotte no se hizo esperar. Muy molesta y a los gritos, la mediática aceleró drásticamente el paso y disparó: "No, no. ¡Qué densa! ¡Basta, ya está!". Perro la historia no quedó así, ya que la cronista de LAM explicó lo sucedido en el ciclo de El Trece y denunció públicamente a Fabián Esperón, representante de Charlotte, de maltratarla.

"Fue una situación horrible. Cuando ella sale al back, la agarra el programa de Listorti, que es de La Flia. Ella empieza a responder, bastante amable, hasta que se mete Fabián, desesperado y sin que Charlotte diga nada. 'No, si ella no quiere hablar, respétenla'. Ahí empezó el griterío”, contó.

Y sumó: “Él se la lleva a Charlotte y nosotros la empezamos a seguir por el back del estudio. Ella corre, sube la escalera y grita. Después baja por el ascensor, sale por la puerta principal y se va". La notera arremetió contra el representante de Charlotte.

"Fabián cuando me cruza a mí en el pasillo, se me acerca a prepotearme, a decirme que somos unos maleducados. No me dejaba hablar, me gritaba. Y yo le dije 'me estás maltratando. Yo siempre soy educada y quería preguntarle lo mismo que le preguntaron en el piso”, dijo.

Y sentencio, visiblemente molesta por la situación que le tocó vivir: “Después él terminó dándole un móvil a Listorti, robando cámara. En un momento nuestro camarógrafo Juan se tuvo que meter porque él se me vino encima a prepotearme. Fue una situación horrible, incómoda".