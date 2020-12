El audio de Diego que explica por qué no fue a la boda de Dalma: "Encima de ladrones, se meten con mis hermanas"

Uno de los escándalos que más dio que hablar en la vida de Diego Maradona, fue su llamativa ausencia en la boda de su hija Dalma, quien se casó el 31 de marzo de 2018 sin la presencia de su padre.

En aquel entonces, fueron muchos los rumores que venían desde Dubai, donde el "Diez" se encontraba viviendo junto a Rocío Oliva, aunque ahora se conoció un viejo audio en el que el ex futbolista reveló en ese momento que no pensaba venir a la fiesta porque Dalma no había invitado a sus tres hermanas.

Diego no fue al casamiento de Dalma porque no invitó a sus hermanas.

En medio de una relación que ya era bastante compleja, la hija de el ex futbolista decidió viajar a Dubai, donde su padre entrenaba al equipo Al Fujairah, para hablar directamente con él y convencerlo de que asistiera a su casamiento con Andrés Caldarelli.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Por aquellas épocas, a principios de 2018, Maradona aseguró que no pensaba asistir a la celebración si su novia Rocío Oliva no podía ir con él. Sin embargo, su enojo luego se modificó, ya que "Pelusa" empezó a molestarse porque Dalma no tenía pensando invitar tampoco a sus tres tías; Kitty, Ana y Lili.

Dalma Maradona se casó en marzo de 2018.

La información fue confirmada este lunes en el programa Intrusos, donde pasaron un audio del propio Diego, en el que le explicaba a su abogado Matías Morla que no pensaba ir al casamiento de su hija.

"Atención porque uno de los factores del quiebre de todo fue el casamiento de Dalma. Recordando todo eso le dije a la producción que busquemos audios de Diego, en el que Diego confirma que no venía al casamiento. Y fue por las hermanas. Hay un audio muy fuerte de Diego en el que contó por qué. Y dice 'por mis hermanas'", describió el periodista Jorge Rial.

En esa grabación, quedó claro que después de haber negociado la situación, Diego le pidió a Morla que le avisara a su hija que no iba a viajar a la Argentina para asistir al evento.

“Confirmado, Mati (Morla), no voy. Confirmado, no voy. ¿Entendés? Estos, encima de ser ladrones, ahora se la agarran con mis hermanas que no le hicieron nada, ¡jamás! La Lily, la Kitty y la Ana le han hecho de comer 25 mil millones de veces a mis dos hijas cuando tenían hambre. Le hacían tortas fritas a las dos de la madrugada en verano. ¡Confirmáselo! Y confirmáselo a mis hermanas que yo no voy a ningún casamiento", dijo algunas semanas antes de la boda.

De hecho, las propias hermanas del "Diez" admitieron públicamente que al principio ninguna de las tres estaba invitada, pero que diez días antes de la celebración Dalma fue a verlas personalmente y les dijo que quería que fueran para que su papá participara del casamiento.

Lo cierto es que la situación actual de Gianinna y Dalma es compleja, no solo por la muerte de Diego, sino porque ahora ambas mantienen abierto un frente de lucha con Matías Morla, a quien acusan de haber usado a su padre para sacarle plata.

Dalma y Morla se enfrentarán en la Justicia.

De hecho, Dalma le dijo al letrado a través de Instagram que era "un cagón" y que en el velorio de Diego todos sus fanáticos gritaban que el abogado era "un asesino". En medio de esta fuerte disputa con Morla, por su parte, el letrado de las chicas contó en Intrusos este lunes que ya le iniciaron tres causas a Morla.

"Claudia y las chicas lo único que buscan es Justicia. Está mal que Morla no quiera rendir cuentas y ningunee a las hijas", indicó Juan Manuel Dragani en diálogo con Rial.

Del mismo modo, mencionó que Dalma y Gianinna están muy abatidas, pero que aún así tienen fuerzas para luchar. "Morla está incriminado en tres causas que le iniciamos. El juicio no va a ser sencillo para él", comentó el abogado.