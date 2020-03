El Bailando no empezó pero ya hay escándalo: bajaron del certamen a la amiga de Pampita que habló de "negras mapuches"

La producción de LaFlia, encabezada por Pablo “Chato” Prada, Federico Hoppe, y el propio Marcelo Tinelli se encuentra trabajando a destajo y delineando los detalles que faltan para lo que será la nueva edición del Bailando por un sueño. Sin ir más lejos, el conductor busca cambiar las reglas del certamen y darles más utilidad a "las jefas de coaches".

También intentará que el famoso “Bar” del concurso infiera más en el puntaje final que el jurado –integrado nuevamente por Ángel de Brito, Pampita, Florencia Peña y Marcelo Polino- le ponga a cada pareja. Pero si bien el certamen de baile tiene previsto regresar en el mes de abril, ya cosechó su primer escándalo del año por la inesperada salida de un participante.

El Bailando por un sueño ya tiene varios confirmados, como por ejemplo, Juana Repetto, Barbie Vélez, Fátima Florez, Mica Viciconte, Anita Martínez, Bicho Gómez, Malena Guinzburg, Julieta Prandi, Mariana Genesio Peña y los hermanos Charlotte y Alexander Caniggia, entre otros. Pero uno de ellos finalmente no estará en la pista.

Se trata de Puli Demaría, la íntima amiga de Pampita y que tuvo su primer escándalo cuando se sacó una foto con la China Suárez. En aquella oportunidad, las fans de la modelo destrozaron a la DJ por la fotografía que se sacó con la pareja de Benjamín Vicuña durante la fiesta de ATAV.

Esa polémica le permitió a la amiga de Pampita acercarse al show que conduce Tinelli. Sin ir más lejos, fue una de las primeras apalabradas para concursar este año del Bailando. ''Me vuelvo loca, se lo re merece. Siempre le gustó bailar. Yo no voy a ser objetiva, le voy a poner todo diez. Es mi amiga, la amo’’, había dicho Pampita, al enterarse de la convocatoria.

Fue así que Puli comenzó con su raid mediático y dio un gran número de entrevistas en las que se refirió a sus intenciones y deseos de debutar en el ciclo de Tinelli: "¿Por qué debería tenerme en cuenta? Me parece que puedo llegar a tener algo distinto en cuanto a esto que es ‘realmente me muero de ganas de ir’, es genuino y me empecé a preparar porque soy una caradura".

Minutos después, agregó: “Pueden decir que soy cheta, me pueden dar por donde quieran. Pero no me considero cheta. Yo laburo como una negra mapuche de lunes a domingo. Soy una mina que labura mucho, mucho, mucho y me pelo el culo laburando".

Por esta última frase, Puli tuvo que salir a disculparse. Además, sus dichos –según detallaron en el programa Confrontados- no cayeron muy bien en la productora de Tinelli y decidieron sacarla de la lista. ''No se viene el Bailando, lo mío pasa por otro lado, la verdad es que lo pensé mejor, lo del año pasado fue un gran aprendizaje, y creo que es mejor ponerse a un costado, y ver bien para donde uno quiere ir, con mi personalidad no era para mí’’, explicó ella.

El programa regresará en abril y Tinelli utilizó sus redes sociales para presentar al músico que hará la cortina musical este año. "Estoy muy contento porque elegimos el nuevo tema de inicio del programa que me rompió la cabeza, me encantó, y además porque me di cuenta que era un artista al que admiro muchísimo… Él es Coti", adelantó el conductor.