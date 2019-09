El batacazo final de William y Kate contra Meghan y Harry: plan oficial para sacarlos de la Familia Real

Los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, podrían perder su título nobiliario luego de que una petición, con más de 3.000 firmas, en el ayuntamiento de esa localidad pide que se los deje de reconocer como tales. El tratamiento formal en el Consejo de Broghton & Hove será tratada el 24 de octubre.

“Como residentes de Brighton & Hove, pedimos al Consejo de Brighton & Hove que no se refiera a estas personas por títulos que creemos que son completamente no democráticos y simbólicos de la opresión del público en general por parte de la élite adinerada. Ni Brighton Council invitará ni entretendrá a estas personas ni les brindará ninguna hospitalidad o cortesía más allá de la de un miembro común del público”, señala el documento.

Caber recordar que el ayuntamiento de Sussex exige un total de 1.250 rúbricas para completar el procedimiento y entrar en debate y, claramente, ya superó esa cifra. Sin embargo, hay quienes consideran que este tipo de medidas son una “pérdida de tiempo”, pues están seguros que no procederán en el Reino Unido sólo porque un grupo de ciudadanos lo soliciten. Sin embargo, no son muchos los que consideran que los últimos gestos públicos de William y Kate no hacen más que preparar el terreno para diferenciarse de Meghan y Harry.

La relación entre Meghan y la familia real generó varias discordias y ataques cruzados. Sin ir más lejos después del lujoso baby shower para su hijo Archie la propia reina le dio la orden de que baje urgentemente el perfil mediático y deje de mostrar los lujos de ser parte de la corona. ¿La respuesta de Meghan? Organizó un viaje cinco estrellas a Ibiza solamente con Archie lo que desató la furia real.

El operativo "humildad" de Kate y William para escrachar a Meghan y Harry

Después de la polémica que desató su lujoso baby shower en Nueva York, la reina le dio una orden clara a Meghan: bajar el perfil y dejar de ostentar tanto. Ese fue el motivo por el cual la ex actriz debió cancelar a último momento la fastuosa fiesta que iba a realizar en su nueva residencia Frogmore Cottage con motivo de su cumpleaños número 38.

Lejos de sus amigos de Hollywood, la duquesa se conformó con una “reunión íntima” a la que, claro, no invitó a Kate Middleton. Sin embargo, la flamante nuera de Lady Di decidió patear una vez más el tablero. ¿Qué hizo? Organizó un lujoso y secreto viaje junto a su marido y su hijo, el pequeño Archie Harrison, a uno de los hoteles más caros de Ibiza.

El matrimonio se hospedó en una “villa privada” y viajó con su grupo de guardaespaldas. “Pagaron para tener privacidad y casi ni salieron del hotel”, precisaron los medios británicos. Además, viajaron en un jet privado, por lo que ni siquiera pisaron el aeropuerto local.

Lujos vs. vacaciones low cost: la nueva grieta entre Harry y William

pagó 445 dólares para trasladar a su numerosa familia a Escocia. Harry desembolsó 25 mil dólares para viajar en un jet privado junto a Meghan y Archie a Ibiza.

Los medios ingleses se escandalizaron al ver la ostentación de los flamantes padres de Archie, quienes pagaron cerca de 40 mil euros para poder viajar en un jet privado. Además, los acusaron de “hipócritas”, dado que ese tipo de vuelos emite una cantidad de dióxido de carbono seis veces mayor a la de los vuelos comerciales.

En efecto, la crítica se recoge de la reciente entrevista en la que Harry aseguró que sólo iba a tener dos hijos para “cuidar al medioambiente”. Declaración que, claro, enojó a su hermano mayor, quien lo cuestionó por “ridiculizarlo en público”, teniendo en cuenta que él ya tiene tres hijos y que, de acuerdo a la especulación de los medios británicos, en pocas semanas anunciaría el cuarto embarazo de Kate.

Las lujosas vacaciones de Meghan y Harry tuvieron lugar del 6 de agosto al lunes 12. Después de la escapadita, los duques se dirigirán a Balmoral, cumpliendo así con la tradición de pasar al menos una parte del verano junto a la Reina en Escocia. Pero la mala relación con William y Kate hizo que Harry y su esposa decidieran instalarse junto a la monarca después de que sus “rivales” abandonaran el castillo.

Aunque desde la Corona confirmaron que en realidad se trató de una decisión para estar “más cómodos”, lo cierto es que el Palacio de Balmoral tiene lugar de sobra para toda la Familia Real. Sin embargo, la Reina entendió que la relación entre sus nietos está cada vez peor y accedió al pedido de vacacionar por separado, en un intento por calmar las aguas.

Pero la “tregua real” duró poco. Después de ser criticados por “tener muchos hijos”, William y Kate decidieron pegar de contra. ¿Qué hicieron? Capitalizaron la bronca que despertó en los ingleses las lujosas vacaciones de los duques de Sussex y viajaron a Escocia en una aerolínea low cost junto a toda la familia.

De acuerdo a lo consignado por la prensa británica, el heredero al trono pagó sólo 73 libras por cada pasaje (89 dólares). La familia real partió el jueves del aeropuerto de Norwich hacia el de Aberdeen, ubicado a pocos kilómetros de Balmoral. Otro detalle que no pasó inadvertido fue la falta de guardaespaldas: mientras que Harry y Meghan volaron con más de 20 personas de seguridad, ellos sólo lo hicieron con María Borallo, su niñera.

“La familia real utiliza aerolíneas baratas durante años. La princesa Diana lo hacía con frecuencia. William y Kate volando en una aerolínea económica demostraron que pueden hacerlo. Es un movimiento astuto y excelente para el público. Dejaron en claro que si el heredero al trono y sus hijos pueden volar de forma económica, seguramente Harry, Meghan y sus hijos también puedan hacerlo”, evidenció Robert Jobson, biógrafo oficial del príncipe Carlos.