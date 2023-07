El blooper de Georgina Barbarossa en La Peña de Morfi: se olvidó el nombre de "El Bicho" Gómez

Durante el último domingo se vivió una anécdota inolvidable durante La Peña de Morfi. Es que Georgina Barbarossa pasó un vergonzoso momento que derivó en las risas de todos los presentes y en la posterior explicación. La conductora estaba a punto de presentar a un artista en el ciclo y, cuando llegó el momento, olvidó su nombre. "Se me hizo una laguna", explicó Georgina tras recordar el nombre de Marcos Rafael "El Bicho" Gómez. El humorista no se tomó a mal el curioso extravío que vivió la actriz. "Por la presentación que hiciste, yo también creí que era otro", expresó en tono de broma.

Todo había comenzado cuando Barbarossa se preparaba para anunciar su ingreso al estudio. "Es un honor, un placer. Lo único que voy a pedir es que no me revolee hoy, me revolea siempre, te juro que sí", empezó diciendo la reemplazante de Jey Mammón al frente del programa. "Es absolutamente genial. Una persona que se dedica a hacer humor. Es un gran actor, sus genes están en el circo, pero es un artista... Iba a decir del carajo, pero voy a decir de la hostia", continuó Georgina.

"Es un compañero entrañable", detalló, ya cerca de tener que mencionarlo, pero con cara de que ya sabía que algo le faltaba. "Lo quiero muchísimo, lo queremos muchísimo. Bienvenido a La Peña, mi queridísimo... Se me fue el nombre.. ¡Bicho Gómez!", cerró la presentación la conductora.

La primera en reírse sin miedo fue Georgina, quien se tomó bien el desliz que cometió al mando del ciclo. Los operadores del ciclo, como para aportar a las risas de todos los presentes, hicieron que suene la famosa música que funcionaba como cortina en el programa Memoria que hace más de 20 años conducía Chiche Gelblung.

Lejos de significar una traba o de dejar incómoda a Barbarossa, la situación pasó rápidamente gracias a la buena onda del humorista y de los compañeros de ella, quienes se tomaron con naturalidad algo que le podría pasar a cualquiera.

En el mismo programa, pero más cerca del cierre, se hizo un homenaje al conductor original del ciclo Gerardo Rozín, quien falleció el año pasado tras dar una larga pelea contra una cruel enfermedad. El recuerdo del periodista rosarino es muy importante dentro de la producción y por parte de los integrantes de La Peña de Morfi, quienes también se sumaron al reconocimiento. Durante este emotivo momento, Georgina aprovechó la oportunidad para contar una anécdota que grafica por completo quién era Rozín. "Yo estaba distanciada con mi hermana, que vive en Sevilla", contó la conductora.

"Pensaba que ya nada me iba a hacer llorar. Me mostró un saludo y me hizo amigar con mi hermana, que hacía como dos años que no nos hablábamos", recordó la mujer. "Me sigue conmoviendo, es una cosa impresionante. Siempre estuve agradecida y le mandaba WhatsApp diciéndole que le agradecía. Uno con los hermanos discute y se pelea y era una pavada. Hacía dos años que no nos hablábamos. Lloré con ruido", relató Georgina. "Era una cosa impresionante este hombre", concluyó sobre Rozín, mientras celebraban su recuerdo. Es un hecho que con risa los recuerdos son mejores. Esas risas como las que tuvo cuando olvidó a Gómez. No hay mejor homenaje que el humor.