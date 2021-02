El bloqueo a Dalma y Gianinna, los millones que se esfumaron y los días finales de Diego Maradona

Uno de los mejores amigos de Diego Armando Maradona contó que en el último tiempo el séquito que seguía y estaba con el ex técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata no sólo tenía controlada toda comunicación, sino que además solían cambiarle el celular y bloquear contactos como el de sus hijas, Dalma y Gianinna. Quien realizó esta revelación fue Mario “Feo” Israelit, amigo desde la infancia de la familia Maradona y con quien Diego se reencontró a finales de la década del 90.

“Varias veces Diego decía: “Charly, ¿mi teléfono?”. Y él venía y se lo dejaba. Mirá: yo en el velatorio, me puse a hablar con (Oscar) Ruggeri, el Negro (Héctor) Enrique, el Checho (Sergio) Batista y con otros jugadores del ‘86. Y ellos me contaron que lo querían llamar y no podían. Yo, como un gil, pensaba que me bloqueaban a mí porque no querían que fuera. Pero era igual con todos. Si se lo hacían a Dalma y Gianinna, ¡mirá si no se lo iban a hacer al resto!”, contó Israeilit en declaraciones al sitio Teleshow.

A lo largo de otra entrevista el amigo de Maradona recordó que Diego solía ser muy celoso sobre quién podía tocar su teléfono. Incluso sostuvo que una vez, cuando en una comida hace años, el celular del ex capitán de la selección argentina no paraba de sonar, y ante la consulta de si era su teléfono, le dijo: “¿Es tuyo? Déjalo que suene entonces. Atendé el tuyo, que el mío lo atiendo yo”.

¿Quiénes eran los que controlaban así a Diego? Según Israelit había dos personas. La primera de ellas la última pareja que se le conoció a Maradona, Rocio Oliva, que le habría revisado minuciosamente durante toda la relación el smartphone de Diego en busca de infidelidades y evitar algunos contactos con su familia.

Luego apunto contra el padrastro de Rocío, Digno Valiente y contra Charly Ibáñez. De acuerdo a lo que contó Israelit, Maradona solía tener varios teléfonos debido a que su entorno constantemente le cambiaba el celular. La situación llegó a tal punto que detrás de cada aparato tenían que poner el número de la línea.

“Vengan más seguido: no me dejen solo, no me abandonen”, le Maradona al despedirlos después de compartir con ellos una larga jornada en febrero de 2020. “Le dijimos: ‘Nosotros jamás te vamos a abandonar. Lo que tenés que saber es que nos filtran y, a veces, no nos dejan llegar a vos. Nos bloquean, nos cambian el teléfono y es imposible. Y a vos también te borran nuestros números para que no nos puedas llamar”, cuenta el productor de radio y televisión. Y ratifica lo que muchos vienen remarcando desde que murió el astro: “A Diego lo tenían blindado”.

El amigo de Maradona además remarcó, como hizo en otras ocasiones, que a Diego solían emborracharlo para mantenerlo controlado. “No me cansó de repetir eso”, afirmó. Todo este operativo, según dejó entrever tenía que objetivo el uso de la fortuna de Maradona sin el control de la familia.

Es que según Israelit, luego de su paso por México, Diego tenía una fortuna de USD 100 millones que se habrían desvanecido en los últimos años.