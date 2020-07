El calvario de Mia Khalifa: dice que Isis la quiere matar por uno de sus viejos videos porno

#JusticeForMiaKhalifa (Justicia para Mia Khalifa) reza el hashtag que los fans de la joven conductora de televisión intentan imponer. Juntaron millones de firmas en Change.org para reclamar que las plataformas de pornografía Pornhub y BangBros, para las cuales trabajó apenas tres meses de su vida, dejen de promocionar sus videos como si fueran nuevos. No sólo porque está en una nueva etapa de su vida en la cual la pornografía quedó atrás, sino porque, además, ha recibido amenazas de muerte de parte de Isis.

Los fans de Mia reclaman a través de Change.org, que es el lugar apropiado para este tipo de preocupaciones, "que se devuelvan sus nombres de dominio, que se eliminen sus videos y se discutan de manera justa en el tribunal los derechos de Khalifa, sin poner a la actriz en una profunda ruina financiera". Un millón y medio de personas acompañan la petición a favor de la actriz.

Mia dice que su vida está en peligro, y que en particular uno de sus videos, en el cual usa un yihab o turbante, hizo enojar al fundamentalismo islámico de Isis. El problema es que esa gente, cuando se enoja, en lugar de hacer peticiones en Change.org, te corta la cabeza. "El infame video del yihab recopiló amenazas de muerte de ISIS que hieren a Mia desde el lanzamiento del video en 2014 hasta hoy. Mia asiste a la terapia de manera constante por trauma, angustia emocional y las consecuencias del acoso escolar", reclaman los Miístas.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

La petición en Change.org fue escrita por una usuaria llamada Kia Flowers, a partir de los constantes posteos en las redes sociales en las cuales, acompañando a sus fotos, Mia expresa su dolor y preocupación "al recordar que la única impresión de cientos de millones de personas" poseen sobre ella se basa en "los tres meses más bajos, más tóxicos y poco característicos" de su vida.

BangBros le dio una respuesta pública a Mia. La acusa, directamente, de mentir y dice que no promociona su material como si fuera nuevo.

"Solo quiero que Bangbros deje de ponerme en peligro activamente promocionando mis videos de seis años como si fueran nuevos, haciendo que millones de personas piensen que todavía estoy activo. Las amenazas de muerte son emocionalmente paralizantes, no me he sentido segura incluso yendo sola a la tienda de comestibles en años", responde Mia, que aclara que su pedido no incluye a Pornhub sino solo a BangBros.