El cambio de vida de la hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles: Juanita se fue a vivir a París

Fue una decisión que comenzó a gestarse hace varios meses. Pero con un camino transitado y un futuro demasiado prometedor, Juana Tinelli, la hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles decidió instarlarse en París, Francia, para cumplir uno de sus sueños.

“Mi familia. Los voy a extrañar mucho”, escribió en su cuenta de Instagram hace unos días. Y sumó una foto de sus padres y su hermano mientras caminaban de espaldas. En la imagen se los ve a Paula, a Marcelo, a su hermano Francisco y también a Luciano Giugno, más conocido como Tirri, el primo de Tinelli. Todos ríen.

Esa imagen fue tomada durante la última cena que Juana compartió con ellos antes de dejar Buenos Aires. Pero, ¿qué hará la joven en París? Desde hace un tiempo, la hija de Tinelli comenzó a incursionar en el modelaje. Con belleza y una altura digna de la alta costura, se hizo su camino.

Enseguida fue vista por varias marcas que la contrataron para desfiles y campañas nacionales. Pero ahora dará el salto internacional en el modelaje. Al parecer, además de cumplir con diversos contratos, también sumará nuevos trabajos con empresas europeas.

En su momento, durante un ida y vuelta con sus seguidores, Tinelli había dicho sobre su hija: “Juani está como modelo de una reconocida agencia y por ahí nos da una sorpresa y se nos va unos meses a vivir a Nueva York (Estados Unidos) o a París (Francia)”. En tanto, ella había dicho: “Estoy muy contenta. Por ahora es ir. El modelaje es estar ahí. No sé si me voy a quedar o volver. Estoy viendo, pero creo que va más por Francia”. Y completó: “Me pone nerviosa estar en la pasarela, pero son nervios lindos. Me encanta. Lo disfruto mucho”.

Por su parte, Paula Robles, ex mujer de Tinelli, había dicho durante una entrevista en referencia a su hija Juana y al futuro como modelo: “Yo estoy feliz. Tiene todo para crecer. No sé si se va a quedar a vivir, esto es de a poco. Va a probar”.