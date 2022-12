El campeón vino para quedarse: los planes de De Paul y Tini en Argentina

Tras la conquista de la Copa Mundial 2022 que se jugó en Qatar, Rodrigo De Paul y Tini Stoessel pasarán tiempo juntos.

Si bien la cantante pudo estar presente en varios partidos importantes, la final la vivió desde Argentina debido a aspectos laborales. De todas formas, se pudo encontrar con el jugador del Atlético de Madrid tras una visita en Qatar y tras la Final, pudo mantener una comunicación muy emotiva por videollamada.

La pareja es muy apegada y es por ese motivo que fue tan difícil todo este tiempo que tuvieron que atravesar lejos uno del otro.

De todas formas, esos planes ya cambiaron.El próximo 22 de diciembre Tini despedirá su año con un gran concierto en el Campo Argentino de Polo. El show será del mismo estilo que los que ya hizo a principio de año en ese mismo lugar y en el Movistar Arena. Rodrigo estará presente para acompañarla.

Cabe destacar que los enamorados son muy unidos muy amorosos, tal y como lo demuestran en sus redes sociales. De hecho, con motivo de sentirse acompañados durante los últimos días que no pudieron verse, Rodrigo se quedó con una tierna imagen de ambos, a la cual sus seguidores denominaron “la estampita del amor”.

Por motivos que se desconocen, y que seguro tendrán que ver con una decisión de Camila Homs, ex pareja del futbolista, sus dos hijos no pudieron acompañarlo presencialmente. Francesca y Bautista se quedaron en Argentina con su madre, se quedaron sin ver a su papá jugar y aún no pudieron reencontrarse desde la concentración.

De Paul se encuentra actualmente en la caravana de la Scaloneta que recorre todo Buenos Aires, pero según se rumorea hoy podría volver a Tini y a sus hijos y tener una noche de puro amor y festejo que podrá empezar como un plan familiar y finalizar en una cita romántica entre los protagonistas de esta historia que mantiene despiertos a los club fans de ambos.