El cantante de Rombai denunció que una fan lo drogó: “Me dijo que nunca me iba a olvidar de ella”

Lo que iba a ser un momento para el recuerdo junto a sus fanáticos, estrenando una nueva canción, en una radio, brindando entrevista y todo el amor a su alrededor, terminó siendo una tarde traumática y caótica para Fer Vázquez, quien confesó que una admiradora suya lo drogó.

El cantante uruguayo lanzó una nueva canción junto a su grupo musical, Rombai, titulada “Olvídate de mí” y para promocionarla decidió realizar una especie de estreno en una radio, donde invitó a que sus fanáticos se acerquen para poder escucharla y hacerle el aguante.

Pero todo lo que iba a ser un día inolvidable, se volvió un susto terrible. Una vez finalizada la entrevista, el cantante salió a la calle para saludar a quienes se acercaron a estar con él y luego de tomarse fotos, grabar vídeos, firmar autógrafos, entre otros, se topó con una fanática que le advirtió que iba a ser inolvidable para él y realmente lo fue.

En diálogo con Nosotros a la mañana, el cantante contó cuál fue su traumática experiencia donde de cantar y divertirse, pasó a la vulnerabilidad de haber sido drogado.

“A la salida de la radio los saludé y estaba esta chica que me dijo: 'Fer, nunca te vas a olvidar de mí. Te lo prometo'. Lo tomé como algo natural. Me hizo firmarle una pancarta y me regaló unos brownies. Es normal que te regalen algo para comer. Y me los comí casi todos porque tenía terrible hambre", aseguró.



Además, explicó que la situación se agravó aún más, debido a que no había comido en todo el día, por lo cual decidió comerse absolutamente todos los brownies sin pensar en lo que le podía ocurrir sería, como mucho, algún problema estomacal.

"El tema fue que de ahí me fui a jugar al fútbol con unos amigos. Y eso te pega al rato. Flasheé que me moría, que me estaba dando un ataque", describió el artista de 28 años.

"Además, como estaba jugando al fútbol, transpiraba mucho y me daba taquicardia. También veía raro. Estaba lento en los movimientos. Al principio pensé que yo estaba mal físicamente porque hacía tiempo que no jugaba al fútbol cinco. Dije, ‘qué mal estoy’, pero después dije ‘no, pará, esto no puede ser’”, anunció.

No obstante, la desesperación por el malestar era tan fuerte, que el líder de Rombai hasta pensó en ir al médico, porque no sabía lo que le estaba pasando y entendía que no era para nada normal sentirse de esa manera.

Por último, constató que una vez finalizado el partido con sus amigos, pensó: “Che, qué mal me siento. Estoy alucinando, estoy en una, como si estuviera borracho. Qué raro”. Y al regresar al auto para marcharse hacia su casa, vio los brownies y se dio cuenta que todo lo sucedido se trataba de eso. De que la fanática lo había drogado.