“El cara tatuada no era lo que esperabas”: ¿Se separaron Duki y Emilia Mernes?

La pesadilla de los fans de Duki y Emilia Mernes se hizo realidad. Después de poco más de un año y medio de novios, algunos aseguran que la pareja se destruyó. Aunque ellos no lo confirmaron oficialmente, desde su círculo íntimo dieron detalles sobre el insospechado fin de la relación. Al mismo tiempo, los artistas se ocuparon de dar indicios sobre la separación a través de sus redes sociales.

El primero en hacerlo fue Duko, que a través de su cuenta de Twitter, lanzó una frase bastante extraña y que sería un dardo directo a Emilia: “Quizá el cara tatuada no era lo que te esperabas, pero igual quería volver cada vez que me dejabas”. Esa oración encendió las alarmas de los fanáticos, que preocupados comenzaron a atar cabos sobre lo que sucedía.

En primero lugar, los rumores de ruptura vienen desde hace mucho tiempo. Primero, porque Duki comenzó a eliminar cada una de las fotos que tenía con la bella morocha en su cuenta de Instagram. Según allegados, la primera pelea se dio luego de que a él le llegaran algunos chismes sobre un affaire de ella con un joven durante un breve paso por Miami.

Después de eso, hubo una segunda oportunidad. Él la habría perdonado. Pero la secuencia se habría repetido con otra persona. Para algunos, la infidelidad no solo habría sido por parte de Emilia sino también que Duki hizo una de las suyas, a modo de “venganza”. A partir de ahí, el camino a la separación era inevitable.

Para los fans de Duki, el motivo por el que habría borrado las fotos con Emilia y quien sería el apuntado como tercero en discordia es Coscu, el influencer que cada día tiene más popularidad entre los jóvenes y no tanto. ¿Qué sucedió? Desde hace mucho tiempo, Emilia y Coscu tienen muy buena onda y Duko está muy celoso de él. Para colmo se enteró que habrían salido a solas y ahí explotó.

Por el momento, ninguno de los protagonistas de esta historia habló sobre el tema. Mientras Duki está abocado a preparar su recital en Vélez, evento que marcará un antes y un después en su carrera, ella continúa con varios conciertos y grabaciones para sus próximas presentaciones. ¿Fotos en común en Instagram? Hace mucho que eso no sucede.

Aunque Emilia ha sido un poco más sensata y fría y sí dejó en su cuenta las imágenes que supo compartir hace un tiempo con quien fuera su pareja. En tanto, desde el lado de la cantante dejaron entrever que algunas actitudes privadas entre ellos no le cayeron nada bien ni a la cantante ni a su familia y decidió ponerle un punto final al noviazgo. Lo cierto es que hasta que ellos no cuenten su verdad, los rumores seguirán creciendo sin parar.

A esta altura, sus fanáticos tomaron la posta y decidieron seguir inflando los supuestos sobre la separación. Una joven escribió en Twitter: "Emilia Mernes tiene pinta de que no lo ama a Duki... solo está por conveniencia. La hizo bien igual, pero se nota que lo hace solo por llegar a donde quería... Lo logro". Otra decidió escribir: "Me posiciono en las antípodas de Emilia Mernes. No la soporto, su música es mala y aburrida. Además, la considero la culpable de la debacle temporal de Duki durante su faceta reggaetonera la cual cuenta con muy pocos temas buenos. Ni hablar de qué tipo de mujer es, línea". Por su parte, una seguidora publicó: “¡Como que Duki borro sus fotos con Emilia? Me voy a morir”.

Por suerte, algo de esos rumores fueron disipados hace un par de días cuando la joven publicó una foto en su cuenta de Instagram. Luego de sumar diversos mensajes de otras artistas y de mediáticas como Julieta Poggio, apareció un texto tranquilizador: el de Duki. El cantante le escribió: “Unas ganas de ser pollera pa vivir pegado a tu cintura”. Y ella le respondió: “JAJAJA con este te pasaste. T amo”. Fin del misterio. Triunfó el amor.