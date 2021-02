El chat de "Intratables": alarma por quién lo filtró y por qué Vilouta abandonó el grupo

Después de que se filtrara un el duro intercambio de opiniones (con interpelaciones políticas y periodísticas incluidas) del grupo de WhatsApp de los panelistas de "Intratables", los miembros del programa que conduce Fabián Doman ahora buscan saber quién fue el que divulgó la conversación privada.

"Lo grave es que alguien del grupo filtró eso, no la discusión. Discutir, discutimos siempre. Tenemos confianza. Pero queda ahí. Tenemos buena relación todos ahora. Por eso con Paulo estamos sorprendidos y enojados", reconoció Diego Brancatelli, en diálogo con el portal Ciudad, al tiempo que agregó: "No entendemos (qué fue lo que sucedió). Pero está mal, muy mal".

Paulo Vilouta fue el único que, frente al tono de la charla que se estaba manteniendo, decidió cortar por lo sano y abandonar el grupo. "Desde que empezó el ciclo aparecimos mil veces colgados en portales por discusiones u opiniones distintas. Diego es un muy buen compañero, una muy buena persona y podemos discutir; pero los dos sabemos perfectamente cómo son los códigos y por dónde vamos", reforzó Vilouta.

El panelista explicó además que se bajó del grupo porque cambió el dispositivo móvil. "Cuando hice el cambio, me quedaron la mitad de los contactos en el otro celular porque no había hecho un back up. Pero no hubo ningún problema. Hace nueve años que trabajamos juntos, debutamos con Santiago del Moro", sumó.

"Con Diego jamás dejamos de hablarnos, ni tuvimos una puteada laboral. Es un programa de debates, en el que se debate fuerte. Hay gente a la que le cuesta debatir o que se ha ofendido, pero Diego y yo sabemos que este es un ejercicio que hacemos hace nueve años. Durante mucho tiempo lo hemos discutido, porque ambos tenemos puntos parecidos en algunos temas y diferimos en otros. Pero son diferencias y empiezan y terminan porque sino, no habríamos trabajado tanto tiempo juntos. No sé qué buscaron armando un quilombo donde no lo hay", disparó.

La discusión del chat también tuvo como protagonistas a Carolina Losada y Débora Plager. “Cuando fue lo de los aportantes truchos no aparecían, ni mu. ¿Se imaginan si analizaban nombre por nombre? ¡Qué escándalo!”, escribió junto con emoticones de sorpresa, tal figura en las capturas que difundió el diario Clarín. Unos segundos después Débora Plager le respondió: “¿Qué proponés hacer entonces con el tema vacunas? ¿Lo invisibilizamos?”.

A continuación, Vilouta, aparentemente molesto por lo que estaba sucediendo, dijo: “¡Chicos, yo salgo de este chat! Si necesitan algo me escriben a mi número. Abrazos”, se despidió. Esto habría molestado a Brancatelli, quien sostuvo que “sólo se habla de lo que quieren, si no se borran”. “Yo me los fumo todos los días diciéndome barbaridades”, acotó.

Ante la respuesta del panelista, Plager volvió a intervenir: “Igual, Diego, lo último que te digo, humildemente, cualquier hecho anterior de corrupción sea de quién sea, no se compara con la vida y la muerte, o sea vacunas”. “Hagan algo, que sumen a Paulo, si el único que opina distinto soy yo. Armen el programa y el chat a su medida. Hagan 876. Sean felices. Sumen a Paulo”, apuntó Brancatelli antes de salir del grupo. “Oh my gosh”, escribió Carolina Losada un par de horas después.

Luego de la publicación de los chats los integrantes del programa salieron a decir que se trata de algo muy grave y empezaron con la búsqueda dentro del grupo para saber quién pudo ser el integrante que filtró esa información al diario Clarín. Por lo pronto no sería ninguno de ellos cuatro.