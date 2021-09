El chiste misógino de Ruggeri que descolocó a Closs: " ¿Qué documento usa una mujer desnuda?"

Si hablamos estrictamente de fútbol, sin lugar a dudas Oscar Ruggeri se ubica entre puestos más destacados del deporte argentino. Entre sus laureles se encuentra el Mundial de 1986, las Copas América de 1991 y 1993 y sus pasos por Boca, River, San Lorenzo y Real Madrid. Gracias a su exitosa carrera, al "cabezón" se le fueron abriendo las puertas en la televisión, sobre todo en aquellos programas que dicen ser periodísticos.

Allí, ya lejos de las canchas, se convirtió en el protagonista de imperdibles anécdotas y, sobre todo, un contador de chistes que hace 20 años eran celebrados por gran parte de la sociedad y que actualmente ya solo se los festejan sus compañeros y algún que otro inadaptado en las redes sociales. Sin ir más lejos, el ex defensor fue el autor de un chiste que resulta muy ofensivo para el género femenino y, por qué no, para todos.

Si bien es de público conocimiento que los programas deportivos, así como el fútbol en general, son espacios que tardan más de la cuenta en deconstruirse, Ruggeri aprovechó el traspaso de ESPNF12 a ESPNF90 para contarle un chiste a Mariano Closs, quien sabiendo cómo venía la mano intentó desligarse del tema. "Mariano, ¿qué documento usa una mujer desnuda?", disparó el ex futbolista ante la sorpresa de todos los presentes.

Sebastián Vignolo, conductor del ciclo, se terminó por ir de la escenografía, mientras que el relator de la Conmebol Libertadores intentó desligarse del tema y solo atinó a responder: "No sé, ¿el DNI?". Mientras llovían los "no" de sus compañeros, Ruggeri remató: "¡La partida de nacimiento!", obligando a los presentes a pedir la pausa publicitaria y a despedirse. "¿Es tan grave?", preguntó el ex campeón del mundo, a lo que Federico Bulos contestó: "¡Es una pavada!".

Lo cierto es que de este estilo, el panelista de ESPNF90 viene recitando una gran cantidad de bromas en lo que va del año. De hecho, en abril de este año estalló la polémica cuando recito dos chistes casi irreproducibles y misóginos en vivo que obligaron a Closs a pedir, con mucha ironía, que le pusieran un "bozal" al ex futbolista de 59 años. El primero trataba sobre un ginecólogo sordo y el otro sobre el "pájaro más educado".

Los remates están lejos de poder decirse en el contexto actual, por eso les dejamos ambos videos en esta nota por si les interesa saber cómo continuaba la "broma" del ídolo de San Lorenzo. Un tercer y último desubicado chiste fue dicho por el ex capitán del seleccionado argentino en junio de este año, pero el mismo -al igual que los otros- cargó un machismo explícito y solo les podemos adelantar que trató de "Tarzán y su mona, Chita".

Cabe destacar que los chistes de Ruggeri no son nuevos ni forman parte de una cualidad nueva del ex futbolista que haya desarrollado en el último tiempo. Sin ir más lejos, "El Cabezón" formó parte del "Show del Chiste", la sección que tenía Marcelo Tinelli cuando estaba al mando de VideoMatch en la década de los 90′ y que estaba antes de El Equipo de Primera, ciclo que tenía al ex defensor como uno de sus panelistas.

Días atrás, Ruggeri fue noticia en algunos medios debido a su inesperada reacción al ver una foto de Juan Ramírez, uno de los últimos refuerzos de Boca. “Las chicas se tienen que poner colágeno, mirá los labios de Ramírez”, destacó, deteniéndose en el aspecto físico del volante ofensivo. “Es increíble que le mires los labios a Ramírez”, dijo Vignolo. entre risas. A lo que Ruggeri, agregó: “¿Viste que las chicas se meten inyecciones?”.