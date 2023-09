El clan Caniggia, al rojo vivo: embargos, reconciliaciones, robos, deudas y traiciones

Los conflictos dentro de la familia Caniggia no parecen disminuir desde que Mariana Nannis denunció por abuso sexual agravado y lesiones a Claudio Paul. A aquella acusación, ahora se le sumó las peleas de Alex y Charlotte con su madre y la vuelta al ala protectora del ex futbolista. Además, Fernando Burlando dejó de ser el patrocinador del ex Boca y lo embargaría por no haber abonado sus honorarios de abogado.

Quien más está saliendo golpeada, aún habiendo sido la presunta víctima de todos los hechos por los que denunció a "El Pájaro", es Nannis. A la ruptura con su hijo, tras haberlo echado del departamento que tiene en el Hotel Faena a días de ser papá de Venezia, ahora se sumaron dos cuestiones que la dejaron expuesta.

Por un lado, los mellizos pasaron por Leiva Joyas y vendieron una tiara que le pertenecía a su madre y que ella les había regalado. El monto no fue poco envidiable, ya que ascendió a más de 15 millones de pesos. "Es una tiara divina, con brillantes. ¿Les digo cuánto tiene acá?", había dicho previamente la vendedora del programa televisivo. Tras la oferta, Alex intentó negociar para conseguir más dinero, y terminó llevando el monto a 15.850.000.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Si bien es cierto que se lo había regalado Mariana, la noticia es fuerte en el marco de la difícil situación económica que atraviesa la madre, quien sufrió una terrible traición por parte de Soraya, una de sus mejores amigas, quien le mandó un audio a Luis Ventura detallándole la miseria con la que afronta su actualidad la mujer y las prácticas a las que recurre para disimular su pobreza.

"Caniggia y Mariana dejan debiendo en los mejores hoteles. Mariana nunca estuvo en la Argentina, nunca. Apenas puede salir de su casa", explicó la "amiga" en el audio que envió al periodista. "Yo ya tuve varias agarradas con ella. La conozco de la infancia, toda mi vida. A mí me llamaron del juzgado, otra vez para atestiguar, y lo voy a hacer por mi amiga, pero yo le digo la verdad y a ella no le gusta que yo le diga la verdad", agregó

"Él no tiene tanta plata como ella piensa. Bueno, que viva en una fantasía. Según (Jacobo) Winograd, Burlando está desesperado porque no está viendo un peso de Caniggia", detalló en otro momento, dejando en claro lo que se le venía al ex futbolista con su letrado. "Es muy común en ellos, tanto de Caniggia como de Mariana. Han dejado debiendo en hoteles, ella no es la misma. Se viene una gorda de verdad. Ella apenas puede salir de la casa. Tiene fobias, tiene un montón de problemas, y no puede dejar esa casa sola con el hermano que no está bien. Así que hay unos problemas terribles. Yo me estoy abriendo porque es una locura todo esto", confesó Soraya, en un audio que expuso la traición a su amiga.

La reflexión respecto a la preocupación del abogado se demostró cierta luego de que, el último martes se confirmara que ya no auspiciará legalmente a Claudio Paul en la causa de su divorcio. No sólo esto, Burlando ya amenazó con embargarlo en caso de que no se haga cargo de los honorarios adeudados. En la carta documento enviada al juez de la causa, Burlando aclaró: "Vengo a renunciar al mandato otorgado por el actor para intervenir en el presente proceso". Luego, respecto a la deuda, escribió: "Intímese al mandante para que dentro de 10 días de notificado comparezca por si o por apoderado a tomar la intervención que le corresponda, bajo apercibimiento de declararlo rebelde".

Tras este cruce por el cual ahora Caniggia será representado por José Vera, Crónica filtró un audio de Nannis donde critica la ruptura de su ex marido. "Es como si le hubiesen comido al rey, y al rey no te lo pueden comer nunca en el ajedrez. Se ve que no juega mucho al ajedrez, es un idiota, ¿qué podemos esperar de un idiota? O sea, un agresivo, idiota, golpeador, violador. Si no fue preso hasta ahora fue porque estaba Burlando atrás, o sea, poniendo todo al frente", disparó la mamá de Alex y Charlotte.

Ella también tiene otro frente de batalla tras echar a su hijo del departamento. Días después de que Alex deja el departamento, la puerta aparece violentada. No lograron abrirla, pero tiene marcas. ¿Cuándo se da cuenta? Bueno, el 16 de agosto, van a configurar la cerradura electrónica nueva, y, el 3 de septiembre, cuando va con el abogado, constatan que la puerta estaba marcada y tenía golpes. Entonces, el letrado pide que se registren las cámaras desde el 16 de agosto hasta el 3 de septiembre", explicó el martes el periodista Diego Esteves en A la Tarde.

A todo esto se le suma otra nueva traición, que en los hechos no es más que una reconciliación. Aunque en este marco, es difícil que Nannis la evalúe de otra manera. Es que los mellizos, que estaban enemistados con su padre tras el divorcio, ahora tejieron un camino para volver a estar bien y en paz con Claudio Paul. Esto fue develado en A la Tarde, cuando el panelista Matías Vázquez reveló la nota que tenía planificada para esta tarde.

"Hay una nota que vamos a concretar, si Dios quiere. ¿Con quién? Con el encuentro que va a ser entre Alex, Claudio Paul y Charlotte en una parrilla", reconoció. Lo cierto es que la buena onda entre los tres venía creciendo y con las declaraciones que dio la modelo en Bailando por un Sueño, quedó muy claro que la intención era reconciliarse.

"Yo estoy dispuesta a sanar el vínculo familiar. Estoy tratando con mi hermano, pero es difícil para nosotros", dijo Charlotte. Minutos después, Claudio Paul comenzó a seguirlos a ambos en su Instagram. Una decisión que tributó al reencuentro.