El club de los famosos amantes de los juguetes sexuales: de Noelia Marzol y Andy a los “chiches” robados de Nicole Neumann

Las fantasías, la búsqueda de placer e incluso la cuarentena han hecho que millones de personas descubrieran los juguetes sexuales. “En algunas ciudades crecieron hasta un 250% la venta de juguetes durante el aislamiento por coronavirus. Las parejas repiten rutinas que a lo largo del tiempo aburren”, contó la experta en sexualidad Alessandra Rampolla. Por supuesto, las celebridades también usan juguetes sexuales.

Hace pocas horas, en una entrevista con Jey Mammón, en medio de confesiones íntimas, Malena Guinzburg contó que Fabián Doman le hizo un regalo sexual: “Estábamos en un programa de televisión. El regalo era ése. Es decir, regalaban un vibrador o algo de un sex shop. Me regalan uno y a Doman también. Y me dice: ´Tomá, ¿querés?´.Le dije: ´sí, ¡obvio!´. Así que Doman me regaló un vibrador”.

Doman le regaló un vibrador a Malena.

Otras famosas que relataron que tienen sex toys fueron Sol Pérez y Ailén Bechara. Durante un móvil que la actual participante de MasterChef le hizo a la vedette, Bechara dijo: “Yo me armé una valijita que tiene de todo”. En tanto, Sol afirmó: “En mi casa soy una guerrera y tengo juguetes sexuales. ¿Quién no tiene chiches?”.

En junio de 2020, mientras la cuarentena por COVID-19 azotaba al mundo, se filtró un video de Noelia Marzol y su juguete sexual. Aunque aclaró que se trataba de parte de la obra Sex Virtual, donde ella trabajaba, relató que le gusta experimentar: “Tengo lencería erótica, látigos, vibradores, de todo… Con Ramiro (Arias, su pareja) probamos de todo. Hace un tiempo me empecé a dar cuenta de que me calienta mucho, pero mucho, que me miren tener sexo. ¿Entonces qué hice? Le propuse a mi pareja que vayamos a esos lugares en los que se puede c… adelante de mucha gente. Todos te miran y vos podés mirar al otro. Es muy divertido. Si no lo hicieron nunca, háganlo, experiméntenlo. Ahora no porque estamos en cuarentena, pero háganlo”.

Por su parte, Andy Kusnetzoff afirmó que le “divierte mucho las cosas que hay”. En una entrevista con Pampita Ardohain, el conductor de PH había contado: “Disfraz no compré. A mí me divierte las cosas que hay. Hay cosas muy modernas, con Bluetooth para manejar la intensidad, prender y apagarlo. No sé para qué sirve, no lo compré. Compré otro”.

Andy tiene juguetes sexuales.

Otra que se hizo fanática de los juguetes fue Rocío Guirao Díaz. En pareja con Nicolás Paladini hace 13 años, a la modelo le gusta romper con la rutina en la intimidad. Cuando cumplió 35 años, su esposo le hizo un regalo muy especial: una colección de sex toys. En aquel momento, Paladini había viajado a Europa y consiguió algunos productos imposibles de ver por estas partes del mundo. “Prueben todo. ¡No les tengan miedo! No sean prejuiciosos”, aconsejó Guirao Díaz.

Pero si hay un experto en juguetes es Victorio D´Alessandro, un verdadero fanático de su uso. Hace varios años, el ex Casi Ángeles contó que es cliente vip de un sex shop y completó: “Los juguetes eróticos me encantan. Tengo un consolador, tengo algo para tapar los ojos, tengo un vibrador muy bueno que en el porno es catalogado como uno de los mejores juguetes sexuales… Tenía más, pero los regalé. Tengo muchos juguetes en casa. A veces los uso con las chicas y a veces me gusta usarlo solo”.

Otra famosa que pasó por el mundo de Cris Morena fue Fernanda Neil. La ex Chiquititas era una asidua usuaria de los juguetes y la lencería erótica. ¿Qué hizo? Empezó a diseñar ya vender en su propio sex shop en San Isidro. La ex participante de Gran Hermano Famosos dijo: “Para vender tengo que conocer los productos y experimentar. Muchos hombres se asustan cuando la mujer aparece con un juguetito y tienen que entender que no son para competir, sino para aumentar el deseo de la pareja, romper la rutina y divertirse. El sexo es hermoso”.

La ex Chiquititas tiene su sex shop.

Durante los 10 años que fueron pareja, Nicole Neumann y Fabián Cubero rompieron la rutina en su cama con los juguetes sexuales. Pero con el final de la relación y el noviazgo del ex futbolista con Mica Viciconte, pasó algo terrible para la modelo: Poroto armó la valija y se llevó todo, hasta los “chiches”: “Me lo secuestraron de mi casa. Cuando se fue la otra parte se llevó ‘cosas'”. Esperemos que Nicky haya conseguido canje con algún sex shop.

A nivel internacional, las celebridades también son fans de los “toys”. En 2016, una foto que Shakira publicó en su cuenta de Instagram se hizo viral. En ella se veía un enorme objeto que tenía la forma de un dildo. La cantante jamás dijo nada al respecto. Su esposo Gerard Piqué tampoco. El misterio sigue vigente.

La actriz y modelo Cara Delevingne y su novia Ashley Benson fueron captadas cuando metían en su hogar un banco sexual utilizado por los amantes del BDSM. Esta práctica trata de bondage, dominación, sumisión y masoquismo y es una práctica sexual completamente segura que las parejas pueden intentar en la intimidad.

Cara y su novia con su caja del sex shop.

En una entrevista, Lady Gaga se declaró fanática de los juguetes sexuales y confesó que su vibrador favorito era uno que le regalaron sus fans luego de un concierto. En tanto, Beyoncé y Jay Z invirtieron 6.000 dólares en un dildo de oro. Las celebridades saben divertirse.