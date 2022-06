El club de los famosos chorros: de la hermana "mechera" de Calu al "paga Dios" de Ivana Nadal

Gonzalo Valenzuela sorprendió a todos al confesar, algo que es impropio de los famosos, que se fue de una pizzería sin pagar la cuenta. “La semana pasada se habló de que fuiste a comer a un restaurante con tus hijos y que te habrías ido sin pagar...”, le consultó la panelista Alejandro Guatti y el actor no dudó en admitir su error: “Le agradezco a la persona que dijo eso porque es la verdad. Si no hubiese sido por ella, no pagaba la cuenta. ¡Me fui sin querer!”

Lejos de avergonzarse, explicó que fue con sus dos hijos Silvestre y Alí, frutos de su relación con Juana Viale, a comer a un local de Avenida del Libertador. “Me fui, no pagué, es verdad. Pero fue sin querer, no hubo ninguna estrategia. Yo voy a ese lugar desde hace muchos años, al dueño lo conozco, es familia de mi ex”, señaló.

Al mismo tiempo, remarcó que ese día sus hijos estaban “revoltosos”. “Dijeron que eran tres y yo tengo dos, pero cuando se portan realmente mal yo veo a cinco...Salí a fumarme un cigarro afuera con un café. A mi niño se le había perdido una gorra, fueron con el mozo, muy gentil, a buscar la gorra. Después volvieron, trajeron la gorra, el mozo volvió a entrar y yo pedí un taxi y me fui”., explicó.

Pero lo cierto es que Valenzuela no es el único “famoso” en quedar en offside y ser tildado de “ladrón” en las redes sociales por no pagar una cuenta o, mucho más grave aún, robar mercadería de un supermercado y en BigBang repasamos algunos de los últimos casos que tomaron trascendencia.

Marou, hermana de Calu

En julio del año pasado, Marou Rivero, socióloga, influencer y hermana de Calu (ahora Dignity), había sido acusada de intentar llevarse un licor y dos velas sin pagar en un supermercado de San Telmo. En aquella oportunidad, acudió a su cuenta de Instagram para defenderse y criticó duramente al programa de América que había dado aquella información. "Me invadió la bronca que enseguida se transformó en impotencia", dijo.

Lo cierto es que a comienzos de este 2022 la hermana de Calu volvió a ser acusada de "mechera" al ser señalada como la responsable de un robo en una exclusiva fiesta privada. "En un momento, transcurrida la fiesta, ella se va temprano. Llamó la atención porque era el cumpleaños de su amiga Florencia. Al día siguiente Flor, la dueña de la casa donde se realizó la fiesta, recibió un llamado de una de sus mejores amigas, quien le contó que le faltaban 7.000 pesos de la cartera”, trascendió.

La víctima, al ver que había sido Marou la responsable del robo gracias a las cámaras de seguridad del lugar, le habló personalmente diciéndole que, de no devolver lo robado, la denunciaría ante la Policía. Además, la excluyeron del grupo de amigas e incluso hablaron con Calu contándole lo sucedido. La primera reacción de Marou fue negar rotundamente las acusaciones, pero luego reconoció que se había "equivocado".

De acuerdo a su versión, fue a dejar sus cosas y "el colgante estaba salido". "Tengo uno parecido y tengo la misma cartera. Por eso me lo llevé y me confundí”, es lo que le contó Marou al periodista Lucas Bertero. Sin embargo, desde el entorno de la denunciante resaltaron que esto es mentira ya que “en la cámara de seguridad se ve cómo saca el collar y el dinero". "Fue a dos carteras puntuales”, había indicado el periodista.

Ivana Nadal

En noviembre del año pasado, Ivana Nadal quedó en vuelta en otro escándalo después de que una joven la acusara de haberse ido sin pagar del bar donde trabajaba como mesera. “Ayer fue Ivana Nadal a comer a mi laburo y ¿pueden creer que se fue sin pagar y lo tuvimos que pagar nosotras?”, escribió Candela en su cuenta de Twitter y, a pesar de que decidió eliminar el mensaje minutos después, el posteo no tardó en hacerse viral.

Fue tal la repercusión que se armó, que la modelo se contactó con la internauta para explicarle lo que había ocurrido y saldar su deuda. “Hola Cande. ¿Todo bien? ¿Vos hiciste un tuit donde dijiste que yo me fui de un restaurante sin pagar y lo tuviste que poner vos? Quería saber dónde trabajabas y cuánto habías pagado, porque el único lugar donde fui fue una invitación. Pero si te lo hicieron pagar pasame tu cuenta y listo, ningún problema”, afirmó Nadal.

Según contó la modelo, el dueño del lugar le confirmó que Candela había mentido con la acusación y, rápidamente, Ivana comenzó a recibir todo tipo de críticas y amenazas por poner en "riesgo" el empleo de la mesera. “La chica no perdió su trabajo, si prestan atención, yo le digo a mi amigo, que es quien me invitó al bar, que quien debía tener un llamado de atención es quien no le avisó que yo era invitada, pero eso ella lo sabía”, sostuvo.

En junio de 2021, Ivana había protagonizado un escándalo similar cuando una emprendedora la denunció por arruinar, según su punto de vista, un sorteo de un juego de ollas de la reconocida marca Essen. La revendedora había acusado a Ivana de no cumplir con lo que habían estipulado para el sorteo de varias piezas y desde su perfil de Instagram, denunció que la modelo se las había quedado para sí y que luego de la denuncia, las había devuelto en mal estado: sucias y rayadas.

"Siento que me escupió en mi cara y en la de mi familia, literal. Después habla de empatía. ¡Qué empatía tiene! Ni siquiera fue capaz de lavarlo. No saben la indignación que tengo con esta mujer. No lo puedo creer", había dicho la responsable de Cociná fácil con nosotros.

Verónica Monti, ex de Sergio Denis

El 1° de agosto del año pasado, Verónica Monti, conocida por haber sido pareja de Sergio Denis, había sido detenida por haber intentado robar un local de Zara, ubicado en el shopping de Alto Palermo: la mujer intentó llevarse un par de botas y otro de zapatillas sin pagar y fue trasladada a la Comisaría Comunal 14, situada en República Árabe Siria 2961. Luego, fue llevada a la Alcaldía 6 para realizarle un chequeo médico de rigor.

El informe policial consignó que la suma de los dos artículos que intentó robar Monti superaba los $20.000. Mientras que las imágenes captadas por la cámara de seguridad de ese local muestran a la ex de Denis discutiendo con el personal de seguridad en la puerta del comercio.

Cabe recordar que mientras que Sergio Denis aún luchaba por su vida en la Clínica Alcla, Monti fue acusada de haber robado mercadería en un supermercado chino ubicado en Belgrano en 2019. En aquella oportunidad, los empleados del local detallaron que la mujer “pagó una factura de $159,75 y en el cochecito de bebé llevaba escondida mucha más mercadería”.

Claribel Medina

Al estilo Valenzuela, la actriz abandonó una pizzería sin pagar la cuenta. Al menos así se confirmó recientemente en una serie de repasos de famosos que se fueron de restaurantes sin abonar el costo de lo que habían consumido. Según se conoció, la artista se habría negado a pagar y, además, habría protagonizado una acalorada discusión con el mozo del lugar.

En el video en cuestión se puede escuchar cómo el dueño del restaurante discute con Claribel Medina. "Vos tenés que pagar lo que debés, antes de venir a pedir", se escucha decir al dueño a lo que la cantante contestó contundente: "Mañana te vengo a pagar, estúpido". "Hace 6 meses dijiste lo mismo", contraatacó el propietario sin tapujos.

Osvaldo Laport

Durante la madrugada del 3 de agosto de 2019, luego de una función de la obra Rotos de amor, que se encontraba de gira por distintas plazas del Interior, Laport, Pepe Soriano e integrantes del equipo técnico se acercaron al restaurante La Española, de San Luis, para brindar después de una nueva presentación.

Siempre de acuerdo al relato de Alejandra Camargo, la dueña, quien radicaría en la comisaría rato después, el uruguayo se dirigió al mozo preguntándole qué le recomendaban para tomar. Y una vez que los dueños se percataron de su presencia, le aconsejaron una mesa en el sector vip, por su comodidad y la de sus acompañantes. Y allí fueron.

Mientras Osvaldo y los demás tomaban cognac y whisky de las marcas más caras, otros comensales se acercaban a pedirle fotos. Ya sobre las 4 de la mañana solicitaron la cuenta. Y algo más: un descuento, que habría sido aceptado por la administración. Pero cuando el mozo volvió a acercarse a la mesa con el importe final (de unos 3.500 pesos habría quedado en 1.500) llegó la negativa. Y de muy malos modos. De acuerdo a las palabras de Camargo, Laport habría argumentado: "Yo no voy a pagar la cuenta por las fotos que se sacó el lugar y que le pusiera precio a las fotos". Y afirmó: "Que me venga a cobrar el que tenga huevos".

Carla Quevedo y Yanina Latorre

La protagonista junto a Julio Chávez de la serie de Pol-Ka "El maestro", estuvo como invitada en "Almorzando con Mirtha Legrand" en 2017 y se llevó un recuerdo de su paso por el programa. ¿Cuál fue el souvenir? Carla Quevedo se llevó el salero y el pimentero con las iniciales de la diva y se encargó de subir en las redes sociales. "Aunque la mona se vista de seda..." escribió en la foto que compartió en su historia de Instagram.

En aquella oportunidad, Yanina Latorre también confesó haberse llevado el salero. "Yo me llevé el salero de Mirtha", había confesado la panelista en el programa Los Ángeles a la mañana.

Mariana Nannis, acusada de cambiar los precios de unas prendas de vestir

En 2010, Mariana Nannis se convirtió en el centro de la polémica a raíz de un malentendido. Muchos medios habían afirmado que la mediática fue demorada por la policía de Miami luego de ser descubierta cambiando las etiquetas de unas prendas por otras de menor valor. Pero si bien el accionar de la ex de Claudio Paul Caniggia existió, se trató de un episodio ocurrido cuatro años atrás.

Jorge Rial fue el encargado de poner blanco sobre negro en la cuestión: "Yo dije en Ciudad Goti-K que estando en Miami conocí al hombre que descubrió hace cuatro años a Mariana Nannis cambiando las etiquetas de lugar, y me contó la historia. Llegué acá y me enteré que todos los noticieros titularon ´Mariana Nannis detenida en Miami´", dijo.

En mayo de 1998, el ex jugador de la Selección estuvo detenido por unas horas en Miami, después de hacer compras con Nannis en el Sawgrass Mills Mall. Aparentemente, una policía local, habría acusado a Caniggia de cambiar las etiquetas de los precios de dos pares de zapatos: a uno que valía 210, le habría pegado un cartelito que decía 85. "Me gasté 1100 dólares en ese negocio. ¿Cómo me iba a hacer problemas por una diferencia así de chica?", se excusó.

Lucas Viatri, detenido por robar una peluquería

Lucas Viatri tuvo enfrentar un juicio oral acusado de un robo a una peluquería cometido en marzo de 2000 en Castelar, en el partido de Morón, al oeste del conurbano bonaerense. El atacante de por entonces 21 años había sido la revelación de Boca tras la lesión de Martín Palermo, y venía de anotar el gol del triunfo de su equipo en el clásico frente a River, cuando fue acusado de robar una tijera y un rociador para el cabello junto a su hermano y un amigo.

Estuvo preso 28 días por ese delito, dos meses antes de debutar en primera. "No entendía nada". "Había ido al hospital a visitar a una amiga que estaba internada y de pronto aparecieron unos policías y me llevaron detenido. La verdad es que no entendía nada. Me metieron preso a mí, a mi hermano Sebastián y a dos amigos, Checho y Seba. Nos acusaron de robar en una peluquería que yo jamás en mi vida pisé", dijo por entonces Viatri.

Los Reutemann acusados de robar unos guantes de golf

En 1976, el fallecido Carlos Reutemann -que ya corría en Fórmula 1- y su esposa María Noemí Claudia "Mimicha" Bobbio Orellano fueron acusados por la seguridad de la tienda Harrod´s, de Londres, donde la pareja se encontraba de vacaciones, de llevarse sin pagar un costoso par de guantes de golf.

Pata Villanueva, tuvo que pagar 2 mil dólares de multa por robar

En la misma tienda, pero en 1980, tentó a la entonces joven modelo Pata Villanueva, esposa -en aquellos días- de otro famoso deportista: el futbolista Alberto Tarantini. De allí habría salido, sin pasar por la caja correspondiente, con un suéter, dos sombreros, una bufanda y un saco. Tuvo que pagar el equivalente a 2 mil dólares de multa. Cuando volvió a Buenos Aires, habló de un complot, como el que fraguaron contra Reutemann.

Belén Francese, demorada por robar un lápiz labial

Belén Francese fue demorada en un aeropuerto por llevarse del freeshop un lápiz labial. Fue detectada por las cámaras de seguridad, pero ella minimizó el hecho y dijo al respecto: “¿Viste los probadores? Agarré una muestra de lápiz labial y después de comprar un montón de cosas, me olvidé. Fue de colgada. Está todo el mundo de testigo. Al contrario, agradecieron el actor de volver, ¿cómo voy a hacer una cosa así? Cualquier otra piba se hace la boluda. Se deformó todo. Fue un accidente y una confusión. No robé nada, por favor. Lo quería aclarar. Después cuesta sacarme el rótulo, es horrible”, manifestó la poetisa.