El club de los famosos "fachos": de la "superioridad estética" de Milei al "mate" de Yanina Latorre

Las redes sociales estallaron en críticas contra Yanina Latorra, a partir de los polémicos comentarios de la panelista donde afirmaba que los responsables de la circulación del coronavirus son las personas de los sectores más humilde del país. "El problema no es (Sic) los que volvemos de viaje y tenemos la cultura suficiente como para entender que hay que quedarnos en casa siete días", dijo.

Y agregó: "El problema son los piquetes, las manifestaciones. En los lugares más humildes que la gente toma mate y lo comparte. Es la verdad, chicos". Cabe destacar que la mujer de Diego Latorre se encuentra varada en Miami y sin la posibilidad de regresar al país debido la alarma epidemiológica actual por la llegada de la variante Delta, la cual no se generó en los barrios populares, sino que ingresó a través de los viajeros que arriban desde el exterior y no cumplieron con la cuarentena.

Lo cierto es que Yanina no es la primera "famosa" en derrapar en cámara y ser tildada de "nazi" por sus dichos en televisión. Como la panelista, existen varios casos de "celebrities" argentinas que metieron la pata y que rápidamente fueron condenados socialmente a través de las redes sociales. Desde la "superioridad estética" de Javier Milei a que "los pobres se vayan al campo", BigBang te trae algunos de estos casos.

1. Susana Giménez: “Si hay pobreza, que la gente se vaya al campo”

Desde Punta del Este, antes de la llegada del COVID-19, Susana Giménez participó de un evento en el cual pidió a la prensa no hacer referencia al escándalo que protagonizó su nieta Lucía Celasco durante la madrugada del 1 de enero, cuando salía del boliche Tequila en La Barra, aunque se limitó a reconocer que había “retado" a la hija de Mecha Sarrabayrouse por lo sucedido.

En aquella oportunidad, la diva se refirió a la realidad de económica del país y disparó: “Que se arregle todo de una vez. Que dejen de hablar de la pobreza, y si hay mucha pobreza que la gente vaya al campo. Nosotros fuimos siempre el granero del mundo y hay que enseñarle a la gente, por ejemplo, del Norte a plantar, a tener gallinas en el gallinero. Qué sé yo, cosas...”, lanzó Susana generando polémica en las redes sociales por sus declaraciones.

2. El racismo de Javier Milei: "Superioridad estética" y "zurdos de mierd..."

En junio de este año, el economista, referente libertario y precandidato a diputado nacional, Javier Milei, habló de la polémica por la cuestionada investigación periodística de “La Reacción Conservadora” y, en un tono violento, sostuvo que “le están ganando la batalla” cultural a “los zurdos de mierd...”. Asimismo, el economista denunció que el Gobierno financia a una "Policía del pensamiento" para "perseguir gente" que piensa distinto.

Es que en ese contexto, el economista, por otra parte, fue más allá y realizó una serie de declaraciones violentas y cuanto menos racistas al respecto. "Como el error es humano, como todos nos podemos equivocar, a nosotros nos obligan a ser mejores. Y como estamos siendo tan mejores, no solo les ganamos en lo productivo, somos superiores moralmente, estéticamente, somos mejores en todo", dijo.

Y continuó: "Les duele. Entonces, como no pueden pelear con las herramientas legítimas, se apalancan en el aparato represivo del Estado poniendo torres de guita para hacernos mierd... Y aún así no pueden. Están perdiendo, están desesperados, están perdiendo la batalla cultural los zurdos de m..., por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierd...Con el zurdo no se negocia, con esa m... no se negocia porque te llevan puesto".

3. Amalia Granata y su desprecio a las empleadas domésticas: “No todas tienen ganas de trabajar”

Durante la emisión radial de Polino auténtico (Radio Mitre), Marcelo Polino reveló que Amalia Granata tenía dos problemas. “Uno con los colegios y el otro con las mucamas”. “A ella la abandonan las mucamas muy rápido. Incluso, cuando tiene que venir acá toca timbre en la casa de los vecinos para ver si le pueden cuidar a los chicos. No sé, se le van. Tiene como un karma con eso”, resaltó el periodista de espectáculos.

A partir de ahí, tomó la palabra la diputada de Santa Fe y se refirió al personal doméstico: “No todas tienen ganas de trabajar. No se por qué pasa eso. Yo soy demasiado tranquila, les doy la mano y me agarran el brazo. Lo que pasa es que hay que trabajar y no todas tienen ganas de trabajar. Parece que las que me tocan a mí, no tienen. Yo necesito a alguien que me ayude, porque salgo a laburar, no es que estoy tirada tomando sol y quiero que me alcancen un trago. Necesito ayuda”

4. Esmeralda Mitre negó las cifras sobre el Holocauso

Esmeralda Mitre generó un fuerte repudio en 2018 al negar que los nazis asesinaron a 6 millones de judíos en la Segunda Guerra. Durante una entrevista, defendió la recordada frase de su ex, Darío Lóperfido, que había asegurado que la cifra de 30.000 desparecidos durante la última dictadura militar "se arregló en una mesa cerrada". "Yo creo que Darío lo que tuvo es un instinto político", dijo.

Y siguió: "Primero dijo la verdad, que es lo que dice la CONADEP, es la cantidad de desaparecidos que figuran, el resto no están. La frase fue cortada por la mitad. Lo que dijo es que en su momento eso estuvo bien hecho de esa manera, pero que hoy en día había que cambiar porque se estaba utilizando políticamente para los derechos humanos y de alguna manera hay que darle vuelta la cabeza, el pensamiento a la gente".

Lejos de conformarse, Esmeralda fue por más con una conflictiva comparación: Además nuestro dinero estaba siendo usado de más en vez de en la cantidad de desaparecidos real, usaban nuestros impuestos. Es como pasó con el Holocausto, dijeron que eran 6 millones pero no eran tantos".

5. El día que Úrsula Vargues "defendió" a Hitler: "Ni él se atrevió a expropiar bebés"

Allá por marzo de 2017, Úrsula Vargues se animó a “defender” a Adolf Hitler por sobre Jorge Rafael Videla, cuando se cumplieron 41 años del último golpe cívico-militar en el país. Las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón e iniciaron una dictadura que dio lugar al período más oscuro y siniestro de la historia argentina. Pero lejos de sensibilizarla, Vargues lanzó varios y escandalosos tuits.

"Fuí a un colegio alemán desde los 6 y viví en Alemania 2 año. Ni Hitler se atrevió a expropiar bebés. Vengan de a uno que los atiendo", escribió, en primer lugar, la ex modelo. Esto derivó en críticas y, sobre todo, clases de historia para la desinformada panelista.

Uno de sus seguidores le recordó que las Schutzstaffel (SS) secuestraron a miles de infantes para los experimentos realizados por Heinrich Himmler, uno de los principales responsables del Holocausto y de otros cientos de muchos crímenes nazis.

La respuesta no solo sorprendió a los internautas, sino que acrecentó el enojo de muchos: “Pero no se los entregó (por los bebés) a padres falsos. Hicieron experimentos”, advirtió, de forma insólita y agregó: “Somos los argentinos, únicos, en tal perversidad”.

Mientras el número de críticas y otros comentarios fuera de lugar crecían en su red social, Vargues sostuvo su equivocada opinión: “Nadie en ningún lugar del mundo se animó a regalar a los bebés del ´enemigo´ a sus verdugos. Salvo Argentina y su gobierno cívico militar”.

Y continuó: “El único país del mundo que regaló bebés de madres torturadas a mujercitas blancas aristocráticas secas fue Argentina. Argentina es el único país del mundo q expropió bebés y se los regaló a los enemigos. Lee si no me crees”.