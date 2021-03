El club de los famosos macumberos: del "freezer" de Redrado a la mujer de Costantini y el agua de tanga

Los famosos y los mediáticos son muy supersticiosos y suelen delegar en entidades sobrenaturales el poder para concretar éxitos propios y, también, fracasos ajenos. Mientras que otros, en cambio, recurren a la brujería, a la magia negra, hacen hechizos o conjuros y tienen todo tipo de cábalas, amuletos y talismanes. Desde el embrujo de Elina Fernández Fantacci para conquistar a Eduardo Costantini al freezer de Luciana Salazar, son muchas las artimañas de las celebrities de este país para cumplir sus deseos o protegerse ante las malas ondas. Por esta razón, BigBang te enumera alguna de ellas.

Luciana Salazar y el freezer de Martín Redrado

Este lunes, Cinthia Fernández se refirió a la versión de las supuestas “brujerías” de Luli y disparó: “Me están diciendo amigos de Tomás que cuando él quería salir a la madrugada, o de hecho quería salir con vos, tenía ocupado el auto porque Luciana supuestamente iba a hacer magia negra al barrio de San Martín. Y de hecho, dicen que habría ido junto con la hija a hacer brujerías".

Cabe recordar que en 2018 la modelo acusó a Martín Redrado de hacerle brujerías. “Es muy enfermo (encima separados) por eso no dejo más que vea a mi hija. Porque no quiero que mi hija tenga una imagen así de un hombre que juega con las mujeres y porque me hace brujerías que lo descubrí en su casa el domingo pasado. Es un tipo oscuro”, había estallado Luli en las redes sociales.

Por aquel entonces, Ángel de Brito le consultó a Redrado qué tipo de brujería le estaba haciendo a Luciana y éste contestó “Ninguna”. Al ver su respuesta, la modelo no aguantó más y detalló el escalofriante hallazgo que hizo el domingo pasado: “¿Y el vaso congelado con mi nombre y fecha de nacimiento en su freezer? ¿Eso no se anima a contarlo??? Hay testigos”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Un futuro exitoso en el espectáculo para Florencia de la V

Florencia de la V contó varias veces que cuando era chica una mujer que leía las manos le aseguró que tenía un futuro como artista y que estaba destinada a hacer reír a la gente. Nunca le creyó hasta que llegó su primera oportunidad en los medios. Desde entonces, la vedette confiesa ser muy "cabulera" y buscar todo tipo de protección contra la envidia y las malas ondas de los demás.

Graciela Alfano: ¿amante de la brujería?

Fueron muchas las personas que acusaron a la ex de Matías Alé de hacer "gualichos". Una de ellas fue la propia Mirtha Legrand, quien en 2014 reveló que Jorge Ibáñez le había contado que ella le había hecho una brujería. En ese contexto, el peluquero Rubén Orlando, que fue pareja de Graciela en los '90, también difamó a la ex actriz.

"Graciela Alfano me hizo cosas horribles. Un viejo me dijo: 'alguien conocida te hizo un mal muy grande y vas a tener un problema muy grave económico'. Después recibí una caja con excremento, alfileres y una gallina o pollo. Decía 'que muera Rubén Orlando, que quiebre Rubén Orlando'. Y me terminó de cerrar todo. Me dijeron que fuera al río y lo tirara para atrás", afirmó el peluquero.

Fue Luis Ventura en 2011 quien reveló que Alfano también habría tratado de hechizar a Susana Giménez porque la diva no la invitaba a su programa. "Un día Susana se encontró en la puerta de su casa una cajita con algo. Tenía una forma rara, llena de pelos y sangre. Averiguó quien podía destrabarlo y se tuvo que ir a un campo para hacerlo. Hoy en día, ella no quiere hablar de Alfano y en la última nota que dio remarcó que nunca tuvo relación con ella", había dicho el periodista.

En otra ocasión, Silvina Escudero –en aquel entonces mantenía una relación con Alé- contó que una persona la llamó para decirle que había visto a Alfano y a otra mujer enterrar fotos suyas y de Matías Alé en un cementerio. Lo cierto es que la ex jurado del Bailando siempre desmintió estas acusaciones.

“Me hinché que me relacionen con la magia negra. Hace poco una bailarina (por Gisela Bernal) dijo que yo le regalé una muñequita, que es malísima, si yo te regalo una muñeca te regalo una mejor. Mis amigas me dijeron que me llevaban a una bruja carísima. Me senté y le dije, yo soy muy científica no creo mucho pero me están hinchando con este tema… Hizo sus cosas y me dijo, 'los que te acusan de brujería es porque ellos te lo están haciendo a vos'".

Sacrificio y magia negra en la familia Nannis-Caniggia

Según cuentan personas que los rodean, algo negativo cubre el ambiente de la familia Caniggia – Nannis. Tanto los mellizos como Mariana, suelen acudir a videntes o brujos para hacer trabajos de magia negra. La bailarina Sofía Macaggi, ex novia de Alexander, afirmó en algunos programas de televisión que los hermanos solían tener animales en su casa que, luego de unos días, aparecían muertos.

No supo especificar si eran como ofrendas o las tan conocidas "macumbas", pero lo real es que la polémica fue tan fuerte que revolucionó a la familia. También fue Ventura, desde su programa, el que contó que el estaba al tanto de las "brujerías" que hacían. Y Gonzalo Nannis, hermano de la rubia, lo confirmó en otra entrevista.

Elina Fernández, Eduardo Costantini y el agua de tanga

La polémica se instaló tras el casamiento de Eduardo Costantini con Elina Fernández Fantacci, debido a las versiones que señalaban que la mujer habría recurrido a un hechizo o embrujo, hecho por un brujo de la zona de San Martín para conquistar al empresario.

Tal y como contó BigBang por aquel entonces, el embrujo fue bautizado como “agua de tanga”: el mecanismo implica que la persona que quiere que otra se enamore tiene que usar una tanga, preferentemente de color rosa para que mejore la potencia del embrujo, durante 24 horas y, para buscar mayor efectividad, se recomienda que sea durante una noche de luna llena.

Luego se toma esa prenda femenina y se arma un preparado al dejarla reposar en agua. Para que funcione, según explicaron, tiene que ser hecho por alguien que conozca de magia negra. De lo contrario no tendría efecto alguno. Una vez con el líquido en su poder, la persona deberá mezclarlo con algo. Dos de las formas más comunes son ponerlo en una limonada o en el agua del mate.

Mónica Farro y la “miel” que enamora

En 2019, Mónica Farro estuvo en el programa Pampita y habló de las brujerías en la farándula; detalló rituales a los que recurren los famosos para conseguir lo que quieren. Cuando Hernán Drago contó que compartió un vino con Susana Giménez pero que no se sentía atraído por ella, Pampita le preguntó a Mónica si había algún “amarre” para concretar esa unión.

Farro dijo que una práctica común era untar con miel el nombre escrito de alguien para enamorarlo, dando a entender que ella ya lo había practicado.

Silvia Süller: “A mí me hicieron muchos trabajo de magia negra”

La ex de Silvio Soldán denunció en varias oportunidades haber sido víctima de conjuros, hechizos o gualichos de parte del ex conductor y su fallecida madre Tita. Según la hermana de Guido, ambos tenían vínculos con estos ritos y realizaban todo tipo de hechizos en su contra, y por eso lo culpa de todos sus males, hasta de perder la tenencia de su hijo Cristian.

“Yo sé que estoy llena de trabajos oscuros. De parte de varias personas de mi familia y de la familia de Soldán. Mi mamá me hace trabajos para que me vaya mal. Me doy cuenta y lo siento. La he seguido varias veces a mi mamá y la vi entrar a estos tipos de lugares. En la casa de Soldán había un árbol, llovía, y ella salía para regarlo”, había contado Silvia Süller.

El "brujo" de los famosos

Eddie Toledo era reconocido como "el brujo cool" de las celebridades. En 2014 vivía en el Tigre y recibía allí la visita de las estrellas del momento. Ricardo Fort, por ejemplo, lo tenía como su "vidente" de cabecera desde que, según dicen, lo ayudó a ganar fama al lograr que entrara como participante y jurado de Showmatch. El difunto chocolatero lo había presentado en sociedad logrando que otras celebridades acudan a él cuando necesitaban sus servicios.

Toledo aseguró en una entrevista que: "Marcelo Tinelli profesa una extraña religión oriunda de África que habla sobre un espíritu al que se le hacen ofrendas y, dependiendo de cómo las sostengas, te da o te quita". Además, el brujo dijó: "las veces que visité la productora del conductor vi "amuletos" colgando de las paredes y en los camarines. Sus tatuajes también esconden algo, tienen ciertos juegos de palabras y de dibujos que refieren a algo místico".

En varias entrevistas dijo que suele intercambiar vía Twitter mensajes con Luis Ventura, Nazarena Vélez y Amalia Granata, entre otros. La mentalista y vidente Vicenta D'Amico es muy famosa en el ambiente. Según sus propias palabras, entre sus clientes más destacados estaban Susana Giménez, Antonio Gasalla, Florencia de la V, Matías Alé, Florencia Peña, Jorge Ibáñez y Mariano Iúdica.