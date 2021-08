El "código China": de los ultimátums encriptados durante "la trampa" al palazo contra Vicuña

Las fechas nunca cerraron, es cierto. Sin embargo, pese al polémico inicio de la relación (condimentado por la furia de Carolina "Pampita" Ardohain quien acusó al chileno de serle infiel mientras hacían terapia de pareja para recomponer su relación) Eugenia la "China" Suárez y Benjamín Vicuña estuvieron siete años juntos y fueron padres de Magnolia y Amancio. Ahora, de cara a la nueva separación confirmada por el chileno a través de un escueto comunicado en Instagram, la mirada de todos está puesta en los mensajes "ocultos" que la ex Casi Ángeles publica en sus redes sociales.

A diferencia de la actitud que tomó en todas las rupturas anteriores, la "China" esta vez se cansó de ser quien "le pone la cara" a la separación ante los medios y sólo se encargó de desmentir los rumores de infidelidades, a través de su amigo y periodista Marcelo Polino. "La 'China' no sabía que él iba a hacer el posteo, se enteró con la publicación. Ella tomó la decisión de separarse. No hubo nada puntual, venían con un tira y afloje por la pandemia", aseguró el ex Intrusos en Radio Mitre.

Sin embargo, en las últimas horas la actriz recogió el guante y volvió a emplear la estrategia que llevó adelante allá por el 2015, cuando comenzaba en silencio su relación clandestina con su por entonces compañero de elenco de El Hilo Rojo.

¿Qué fue lo que cambió en estos días? La primera publicación en Instagram que llamó la atención fue la elección que hizo la china de citar al DJ Michel Gaubert. "Lo que no te mata, muta y vuelve a intentarlo". Luego, sumó una placa con su signo del zodíaco (es de piscis) en la que se podía leer: "Cuando me conocés, pensás que soy callada. Cuando me hablás, deseás que fuera callada. Cuando me conocés, sentís miedo cuando estoy callada". ¿Mensaje para Vicuña?

El diario "íntimo" de la China y sus ultimatums encriptados para Vicuña

�������� Una publicación compartida de China Suarez (@sangrejaponesa) el 26 de Oct de 2015 a la(s) 6:30 PDT

“La felicidad es como un beso. Tenés que compartirlo para disfrutarlo”, publicó el 26 de octubre del 2015. Cuatro días después, compartió la primera foto junto al chileno en lo que fue la presentación del proyecto cinematográfico que los unió que tuvo lugar en el festival de cine de Mar del Plata. “Se viene El hilo rojo. Con mi compañero Benamín Vicuña y la directora Daniela Goggi”, sumó.

Se viene "El Hilo Rojo" Con mi compañero @benjavicunamori y la directora Daniela Goggi #festivaldecine #mardelplata Una publicación compartida de China Suarez (@sangrejaponesa) el 30 de Oct de 2015 a la(s) 6:52 PDT

El aniversario de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, amigos suyos desde los años de Casi ángeles, también le valió a la rubia la oportunidad de mandar otro encriptado mensaje. “En esos días en los que a uno le cuesta creer en el amor para toda la vida, están ellos para recordarte que sí existe, que es puro, verdadero, alegre, sano, compañero, pero por sobre todas las cosas, que el amor es simple”, fue el primer párrafo.

El descargo, tal vez dedicado al todavía indeciso Vicuña, siguió. “Nosotros somos complejos y ahí está el desafío, no contaminar al amor con pensamientos. Quien te ama, no te hace llorar. Quien te ama, no te genera inseguridad. Quien te ama, atraviesa cualquier oscuridad abrazándote bien fuerte. Quien te ama, te acepta como sos. Quien te ama, se acuesta a tu lado sin pedirte que te levantes. Quien te ama, te acompaña”, remató.

Una publicación compartida de China Suarez (@sangrejaponesa) el 2 de Nov de 2015 a la(s) 9:25 PST

El dos de noviembre, la actriz volvió a hacer explícito el planteo al compartir una foto en la que se puede ver a un hombre haciendo equilibrio con un corazón de un lado y un cerebro del otro.

Amigas que te reciben así ❤️ @agustinacordova Una publicación compartida de China Suarez (@sangrejaponesa) el 3 de Nov de 2015 a la(s) 2:41 PST

Un día después, la “palta” apareció por primera vez en esta historia de amor. Fue durante una cena que compartió con su amiga Agustina Cordova: la modelo la recibió con un brusqueta condimentada con el “fruto prohibido”.

Mi pared �� Una publicación compartida de China Suarez (@sangrejaponesa) el 3 de Nov de 2015 a la(s) 4:19 PST

Por ese entonces, parece que los reclamos o ultimatums de la “China” se intensificaron. Después de tantos mensajes ajenos, ella misma escribió en la pared de su casa: “Amor es la respuesta, no importa cuál sea la pregunta. Be real (sé real)”.

���� Una publicación compartida de China Suarez (@sangrejaponesa) el 7 de Nov de 2015 a la(s) 4:40 PST

Una semana después, la actriz apeló a las sabias palabras de Frida Kahlo para mantener su campaña de presión. “Si yo pudiera darte una cosa en la vida, me gustaría darte la capacidad de verte a ti mismo a través de mis ojos. Sólo entonces te darás cuenta de lo importante que eres para mí”.

�� Una publicación compartida de China Suarez (@sangrejaponesa) el 9 de Nov de 2015 a la(s) 9:36 PST

Pasaron cuarenta y ocho horas hasta que volvió a compartir sus reflexiones amorosas, aunque en inglés. “Llega un momento en la vida en la que te alejás de todo el drama y la gente que lo crea. Te rodeás de personas que te hacen reír, olvidarte de las cosas malas y te focalizás en lo bueno. Amá a las personas que te tratan bien. Rezá por los que no. La vida es demasiado corta para ser cualquier cosa antes que ser feliz. Caerte es parte de la vida, pero levantarte es vivir”.

�� Una publicación compartida de China Suarez (@sangrejaponesa) el 12 de Nov de 2015 a la(s) 6:10 PST

El doce de noviembre llegó uno de los mensajes más fuertes y también lo hizo en otro idioma. “De cualquier forma me voy a ir al infierno”, publicó. ¿En alusión a qué? ¿Ya había concretado su primer encuentro con el chileno? Preguntas que hoy parecen saltar de su propio muro.

���� Una publicación compartida de China Suarez (@sangrejaponesa) el 16 de Nov de 2015 a la(s) 7:56 PST

El 16 de noviembre, la rubia volvió a dar otro consejo amoroso: “No hables demasiado, dejá que el amor hable por sí solo”. Un día después, parece que no estaba de buen humor y compartió: “Cansada de la gente falsa, de las sonrisas falsas, de los abrazos falsos, de los amigos falsos y de las ilusiones falsas”.

Creo en el amor eterno. Creo que el amor cura. Creo en las almas gemelas. Pero por sobre todo, creo en "El hilo rojo" Feliz de ser parte de esta historia de amor ❤️✨���� @soulmal_hugo_silva @benjavicunamori @guillevaldes1 Una publicación compartida de China Suarez (@sangrejaponesa) el 30 de Nov de 2015 a la(s) 4:56 PST

El 30 de noviembre apeló a la historia de amor ficcional que estaba grabando para ser un poco más clara. Lo hizo junto a una foto en la que se lo puede ver a Vicuña y a Guillermina Valdés: “Creo en el amor eterno. Creo que el amor cura. Creo en las almas gemelas. Pero por sobre todo, creo en ‘El hilo rojo’. Feliz de ser parte de esta historia de amor”.

Buenas noches Una publicación compartida de China Suarez (@sangrejaponesa) el 6 de Dic de 2015 a la(s) 7:35 PST

El siete de diciembre, mientras Vicuña visitaba a “Pampita” en su casa, la “China” se despidió de las redes sociales, otra vez apelando a las palabras de Kahlo. “Tan absurdo y fugaz es nuestro paso por el mundo, que sólo me deja tranquila saber que he sido auténtica, que he logrado ser lo más parecida a mí misma que he podido”.

ACCIÓN. #Elhilorojo Una publicación compartida de China Suarez (@sangrejaponesa) el 11 de Dic de 2015 a la(s) 6:31 PST

Y así, como quien no quiere la cosa, llegamos al 11 de diciembre: el mismo viernes en el que, según “Pampita”, encontró a la actriz con su marido en el motorhome. Grababan escenas en exteriores. Y así lo confirma un posteo de Suárez.