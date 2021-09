El comentario que borró y el like en Instagram: por qué vinculan al Kun Agüero con Lali Espósito

Sergio “Kun” Agüero se encuentra en un momento personal complicado en medio de rumores que indican que se separó de su novia, Sofía Calzetti, y si como si todavía faltaba agregarle condimentos al asunto, empezaron a aparecer versiones y teorías sobre que Lali Espósito oficiaría como tercera en discordia en la pareja.

Todo comenzó con un dato que notó la panelista de Bendita TV, Vicky Braier, más conocida como Juariu. Sucede que Lali Espósito participó el fin de semana del prestigioso festival internacional Global Citizen, y más que feliz por la noticia, la cantante compartió en sus redes sociales fotos de su presentación.

"Que honor formar parte de este evento mundial, ¡representando a mi País! Orgullosa de ser argentina. ¡Orgullosa de mi equipo y mi gente! Gracias Argentina", publicó en el epígrafe del álbum de fotos que posteó en su cuenta de Instagram, tras haber brindado una muy buena performance.

Como era de esperarse, rápidamente la publicación cosechó más de 600 mil "me gusta" y miles de comentarios sobre su importante presentación. Sin embargo, entre los mensajes sorprendió uno de Kun Agüero. El futbolista le dedicó un sugerente comentario que luego decidió borrar, aunque mantuvo el "like" que le dio. Ahí fue cuando Juariu capturó además un comentario del Kun. "Bueeeeeeee", fue lo que escribió el jugador. Después de que ella mostró ese comentario, Agüero, o Lali no sabemos bien quién fue, lo borró.

Ante esta situación en las redes, la panelista de "Bendita" continuó investigando y se dio cuenta que el futbolista y su novia, quienes viven juntos en Europa, dejaron de seguirse en Instagram en el último tiempo. Así, aunque ninguno de los dos dijo aún algo sobre el tema, os fanáticos de la pareja comenzaron a especular sobre la razón detrás de la supuesta separación y obviamente apuntaron hacia la artista.

Espósito detesta verse envuelta en escándalos, y de hecho, hace poco tuvo un fuerte cruce con el periodista Ángel de Brito, a quien por Twitter desmintió tras las versiones que indicaban que ella no quería presentarse a un show porque iba a asistir al mismo Tini Stoessel.

"A mi estas movidas de tw y contestar no me gustan..pero MENOS soporto ya esa necesidad de seguir enfrentándonos entre mujeres. Eso hizo que quiera twittear,NO que hablen "mal de mi".Año 2021,con mujeres argentinas liderando la escena..ya está! Eso es viejo", aseguró.