El comunicado de Jey Mammon tras la desvinculación de Telefe: “He sufrido conductas extorsivas”

Jey Mammon, cuyo verdadero nombre es Juan Martín Rago, fue acusado por Lucas Benvenuto hace varios días. En su denuncia, el joven apuntó contra el conductor de Morfi por abusarlo sexualmente cuando era menor. Esta acusación se dio en el marco de la detención de Marcelo Corazza, actual productor de Gran Hermano y ganador de la primera edición, por corrupción de menores. Ahora el conductor fue desvinculado por Telefe y prepara una estrategia para su defensa.

Ahora, Jey emitió un comunicado en sus redes sociales, en el que dijo: “Ante la difusión de una denuncia que la justicia resolvió prescribir, tratándose de un episodio falso en gran parte de su contenido, me veo en la necesidad de informar que a ese accionar, que busca inconfesables réditos en perjuicio de mi persona, se le suma una persistente campaña de acoso y difamación”.

Y finalizó contra Benvenuto: “He sufrido conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia que la justicia sobreseyó y cerró. Sin perjuicio de las acciones legales a emprender, se hace imperioso dejar en claro que la situación planteada es producto de la conducta de una persona que, en este caso, y frente a la justicia ha actuado faltando a la verdad. La instalación mediática del tema ha puesto en juego el prestigio y el honor de quien les habla en un hecho delicado y sensible para toda la sociedad. Ruego a dios fluya, se exponga y se conozca la verdad”.

En A la tarde (América), Benvenuto había dicho: “Hace un año y medio decidí hacer mi última denuncia porque me lleva tiempo poder hablar y denunciar. Esta persona está conduciendo un programa en Telefe. Es muy conocida. A mí la Fiscalía me dijo que no iba a poder hacer nada porque la causa prescribió. Es un conductor y músico. Yo salí con él desde los 14 años hasta los 17". Y tras estos dichos, todas las miradas se posaron en la figura de Mammon.

Desde su programa Argenzuela, en Radio 10 y en C5N, Jorge Rial contó que Benvenuto se refería efectivamente al conductor de La Peña de Morfi y aclaró: "Repito, existir, existió la denuncia". Y efectivamente, Jey Mammón está sobreseído por la aplicación de la prescripción, lo que no significa que el hecho no haya ocurrido. La última denuncia de Benvenuto contra Jey fue en plena pandemia del coronavirus, en el año 2020, y luego de que trascurrieran 10 años del hecho.

La fecha de sobreseimiento de Mammon fue el 9 de febrero del 2021 por la aplicación de la prescripción, en la causa N° 53.975/2020. “Mi mamá ha estado al tanto de eso. Lo conoció. Yo me iba de mi casa a su casa y ella me llamaba a su casa para preguntar si había llegado. Ese nivel de morbosidad. Él tenía 32 y yo, 14″. Lo denuncié en 2020, en medio de la pandemia", había relatado la víctima días atrás.

Por todo eso, Viacom, la empresa que gerencia a Telefe, decidió desvincular al conductor de Morfi. La decisión la tomaron las máximas autoridades. También hubo una reunión de la producción de Morfi para organizar cómo actuarían en las próximas horas. Además del comunicado, Jey le hará una denuncia penal contra Benvenuto por “extorsión”. La primera acción de Jey fue colocar todas sus redes sociales en modo privado por la cantidad de insultos y agresiones que sufrió en las últimas horas. Ahora decidió romper el silencio.