La relación entre Wanda Nara -representante y esposa de Mauro Icardi- e Ivana -hermana del delantero del Inter de Milán- no es para nada buena. Solo basta con leer la gran cantidad de agravios que escribió la hermana del rosarino contra la botinera en sus redes sociales para darse cuenta que una eventual reconciliación entre ellas es casi imposible.

Sin ir más lejos, apenas ingresó a la "casa" del programa "Grande Fratello" (la versión italiana de Gran Hermano), Ivana atacó a su cuñada sin dudarlo. "Ni a mi peor enemigo le deseo que le toque una mina así en la familia. Es conflicto familiar asegurado”, aseguró la modelo en el programa de la televisión italiana.

Cabe destacar que esta es la segunda vez que participa de un Gran Hermano, ya que en 2016 quedó segunda en la versión que se hizo en Argentina. Cansada y agobiada de escuchar a su cuñada, Wanda aseguró en su cuenta de Instagram que decidió denunciar a Ivana por los maltratos que viene recibiendo de parte de ella, intimándola a que no la nombre más en el reality italiano.

"A continuación del enésimo e injustificado ataque televisivo ocurrido en el curso del programa Grande Fratello VIP (GFV) sobre el cuál se reserva cualquier acción, la señora Wanda Nara retiene oportuno comunicar que en los meses pasados le ha iniciado juicio a la señora Ivana Icardi por difamación", publicó en la redes sociales la botinera.

También aclaró que la hermana de su marido está dañando su honor y reputación con sus reiterados ataques. "Las diversas entrevistas dadas y los numerosos posteos publicados en sus propios perfiles sociales en el último período me parecían gravemente dañosos a mi honor y reputación", sumó.

El día de su debut televisivo, Ivana llegó al estudio en un auto de lujo y la conductora no dudó en preguntarle acerca de su pésima relación con Wanda. "Ella dice que no ve, no oye y no habla. Pero me gustaría que estuviera frente a mí, así que me dice un par de cosas que aún tiene que decirme", dijo Ivana y aprovechó la oportunidad para mandarle un mensaje a su hermano "Espero que me mire y vea quién es su hermana, para que me reconozca de nuevo".

Por esta razón, Wanda intimó "a la señora Icardi a no utilizar imágenes ni el nombre suyo o de su familia para obtener utilidades para que ella tenga visibilidad, notoriedad mediática y ventajas económicas, invitándola a que solo se dedique a mostrar su propia capacidad profesional".