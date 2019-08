El confuso escrache que vivió Mica Tinelli durante el desfile de su marca

Micaela Tinelli, la hija de Marcelo, encabezó un desfile para su marca Ginebra en el BafWeek -festival de moda donde varias marcas exhibieron la temporada 2019-2020 de sus prendas- cuando sufrió un llamativo episodio que alteró los ánimos de la pasarela: una mujer trans se subió a protestar a la pasarela con una pancarta que decía "yo también soy modelo" en reclamo contra la falta de oportunidades y a la falta de inclusión.

El evento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Buenos Aires y el episodio generó el murmullo de los presentes, quienes en un principio creyeron que todo estaba armado por los organizadores dado que la mujer, de nombre Cristina Espíndola, estaba lookeada para la ocasión con un vestido negro largo y no hizo ningún escándalo al ser retirada por personal de seguridad.

Todo ocurrió en plena pasada de Ginebra, la marca de ropa femenina creada por Micaela Tinelli, por lo que el hecho tomó más repercusión y las miradas se posaron en la hija del conductor. “Fue una manera de manifestarme por los años que la vengo peleando en el mundo de la moda. A la hora de ponerme con las otras modelos, me hacen sentir la diferencia”, remarcó la “intrusa”.

En diálogo con Confrontados, Espíndola aclaró que fue a “las mejores agencias” del país y aclaró que siempre le pusieron excusas para no tomarla como modelo. “Sabía que toda la prensa iba a estar con Ginebra y me quería hacer escuchar. No es fácil llegar a los Tinelli. Conozco amigos vestuaristas que me ayudaron a entrar al evento”, detalló la modelo.

Lo cierto es que tras el pedido de ser escuchada por parte de Espíndola, Mica Tinelli se refirió al momento que le tocó vivir su marca durante el evento de moda y aclaró: “Fue una sorpresa porque si me lo hubiera pedido estaba todo más que bien. A mí me encanta todo lo que refiere a la diversidad y si ella me lo hubiera pedido le hubiera dicho que sí con todo el amor del mundo”.

Frente a esto, Espíndola –cuyo apodo en las redes sociales es “China Peterson”, en honor a las actrices- sentenció: “Le mandé mensajes por Instagram y por todos lados a Mica (Tienelli) Le puse que me gustaría desfilar para su marca, y nada. Es entendible, igualmente. Pero hace años que vengo luchando, peleando en el mundo de la moda para tener mi lugar”.