El conmovedor texto de Mauro Szeta tras la muerte de sus padres: "Los voy a amar siempre”

Sin dudas, Mauro Szeta es conocido por ser uno de los mejores periodistas policiales de Argentina. También es famoso su humor y su fanatismo por Estudiantes de la Plata. Hermano del filósofo Darío Sztajnszrajber, supo hacerse un enorme lugar en los medios de comunicación desde hace muchos años.

Por otro lado, supo mantener a su familia lejos de las cuestiones mediáticas. En ese sentido, alguna vez dijo en una entrevista: “Protejo mucho a mi familia, trato de no poner en riesgo a nadie, de no meterlos en mis problemas. En ese contexto, todo el tiempo siento que los casos que cubro me mortifican. Es el concepto del sufrimiento”.

Y completó: “Por otra parte, uno tiene la responsabilidad de que lo que se dice e informa puede dañar a otras personas, así que se tiene que ser preciso con la información. Por lo tanto, siempre está ese sufrimiento de saber si el dato es exacto y si está corroborado”.

Pero hace un tiempo, en medio de la pandemia, Mauro vivió uno de los golpes más duros de su vida: la muerte de Felisa, su mamá, quien se contagió de coronavirus. En una nota, Szeta relató: “Mi mama era muy fan mío, hablábamos mucho del laburo, ella era una fanática de la televisión. Opinaba sobre lo que yo hacía y era muy crítica con los medios. Tenía una mirada interesante, había estudiado para ser crítica de cine así que tenía una gran capacidad de análisis”.

Y explicó: “Recuerdo que del laburo me preguntaba mucho por el detrás de escena: quería saber si era verdad alguna situación que haya pasado delante de cámara, por ejemplo. Con mamá también nos pasábamos películas y recomendábamos series. Era muy fanática del cine, tenía una videoteca con las películas que colecciono a lo largo de su vida. Gracias a mi madre estudie periodismo, ella estudio periodismo primero y me lo recomendó. La extraño mucho”.

En aquel momento, también había relatado que Enrique, su padre, afrontaba graves problemas de salud y que lo acompañaba en todo. “Con ‘papi’ también es una relación hermosa la que tengo. De él aprendí el valor del trabajo y la responsabilidad. Siento que lo tengo muy marcado gracias a él. Definitivamente algo que heredé de mi padre fue la responsabilidad, el trabajo y la decencia”, había contado.

Ahora, Mauro vive el segundo golpe más terrible de su vida. Su papá falleció el 29 de marzo y el dolor partió al medio sus días. Aunque desde el fallecimiento, Szeta se había ausentado de la televisión y de las redes sociales, ahora decidió hacerles un homenaje tanto a su mamá, que falleció el 4 de noviembre de 2021, como a su papá, que tenía 81 años.

“Ellos son mis viejos, Felisa y Enrique. Los extraño mucho y los voy a amar siempre. Sus aromas, sus miradas, la crianza que me dieron. Mami y papi, los amo, gracias por hacerme tan feliz", escribió Mauro y le agregó varias fotos. Por supuesto, muchos de sus compañeros le dedicaron mensajes. Pero el que más resaltó fue el de su hermano Darío, que escribió: “Ay, Mauri”. Y él le respondió. “Te amo”.