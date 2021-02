El contraataque de Kate Middleton y la Reina contra Meghan y Harry que saldrá en vivo y por TV

La semana pasada se anunció que los nombramientos militares honorarios como los patrocinios reales del príncipe Harry y Meghan Markle serán devueltos a la reina Isabell II y redistribuidos entre los miembros activos de la familia real británica. De esta manera, Harry será despojado de sus tres títulos militares honorarios restantes, y quizás sus patrocinios con la Rugby Football Union, la Rugby Football League y la London Marathon.

Markle, mientras tanto, tendrá que renunciar a su papel de mecenas del Teatro Nacional de Londres, un cargo que recibió en 2019. En medio de este conflicto real, se conoció que la multimillonaria presentadora de programas de entrevistas Oprah Winfrey pasó dos días con los duques de Sussex grabando su entrevista. Según trascendió, viajó a California en su jet privado de 70 millones de dólares y estuvo con la pareja horas antes de que hicieran su declaración el viernes. Desde la producción del programa adelantaron que la entrevista, que se emitirá el 7 de marzo, será “oro puro”. Esta nota, sin embargo, no es bien vista por la realeza británica, que ya comenzó con sus planes para opacarla.

Kate Middleton y la reina Isabel II, acompañada de todos los miembros de primera línea de la casa real británica, compartirá un mensaje en televisión con motivo del Día de la Commonwealth, que estaba pautado para el 8 de marzo, pero tuvo que suspenderse debido a la delicada situación que atraviesa Reino Unido por la pandemia de coronavirus: hasta el 26 de Febrero, se reportaron 4.166.687 infectados, 122.303 muertos y 2.738.948 de recuperados.

Estas cifras fueron difundidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Reino Unido se encuentra en el puesto 5 de países con mayor cantidad de infectados. La lista de los primeros diez se compone de la siguiente manera: Estados Unidos 29.052.262, India 11.063.491, Brasil 10.393.886, Rusia 4.223.186, Reino Unido 4.166.687, Francia 3.769.630, España 3.180.212, Italia 2.868.435, Turquía 2.674.766, Alemania 2.426.819.

Es por esta razón que Su majestad decidió grabar un discurso en el castillo de Windsor que será retransmitido por la BBC el domingo 7 de marzo, el día que Meghan y Harry también aparecerán en televisión. La reina Isabel II estará acompañada por el príncipe Carlos y Camilla de Cornualles, el príncipe Guillermo y Kate Middleton y la condesa de Wessex.

El próximo programa de 90 minutos, llamado Oprah con Meghan y Harry, está siendo supervisado por Harpo, la propia compañía de producción de Winfrey. Se emitirá el 7 de marzo y el anuncio de CBS subrayó que se verá a la mítica conductora hablar con la pareja sobre “todo, desde comenzar a vivir como miembro de la realeza, matrimonio, maternidad, trabajo filantrópico, hasta cómo está manejando la vida bajo una intensa presión pública”.

Luego de emitir un comunicado en el que confirmaban que vivirán "una vida de servicio” fuera de las obligaciones reales, Harry aceptó una entrevista en The Late Late Show donde habló de su furia con la Familia Real: "Disfrutamos de hacer eso, de tratar de traer algo de compasión y, tú sabes, tratar de hacer feliz a la gente e intentar cambiar el mundo de cierta forma. Nunca me fui, nunca me fui. Fue dar un paso atrás en lugar de un retiro. Era un ambiente muy difícil, como creo que mucha gente vio. La prensa estaba destruyendo mi salud mental. Era tóxico, así que hice lo que cualquier marido y cualquier padre haría... necesito sacar a mi familia de aquí. Pero nunca me retiré".