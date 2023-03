El contundente acto de apoyo de Mica Viciconte a Indiana en pleno conflicto con Nicole

"No me interesa. Saquen sus conclusiones". Micaela Viciconte sacó una vez más la atención de la familia Cubero por pedido de la mayor de las hijas, Indiana, luego de la última jugada de Nicole Neumann por hacerla parecer "mala mamá" ya que desde hace meses no tiene bajo su techo y cuidado a la adolescente de 15 años. La modelo respondió a través de la Justicia -y se encargó de que la información llegara a los medios- y le impidió a Fabián Cubero salir del país por una deuda millonaria que generó por no pagar el total de la cuota millonaria. La actual del ex futbolista de Vélez fue contundente y empática con el pedido que le hizo la propia Indiana y declaró: "No voy a hablar de eso".

Es más, por el contrario, en sus redes sociales, mostró el martes lo bien que se lleva no solo con Indiana que está viviendo con ella, su papá y su hermano Luca. Sino también, compartió con las otras hijas de él. Capturó un paseo por Telefe en donde ella trabaja actualmente en el programa "Ariel en su salsa". La foto que compartió mostraba a todo el clan Cubero acompañando a la ex Combate por los pasillos del canal.

Indiana Cubero decidió irse a vivir a la casa de su papá, Fabián “Poroto” Cubero y de Micaela Viciconte a finales del año pasado. Esta situación generó múltiples rumores sobre el motivo de que, desde aproximadamente las fiestas de Noche Buena y Navidad, la adolescente no se haya vuelto a encontrar con su mamá Nicole Neumann. Lo cierto es que estaban teniendo constantes discusiones de convivencia porque Indiana la estaba pasando mal, le hacían bullying en la escuela debido a la fuerte exposición mediática de la pelea que no cesa entre su progenitora contra su padre y su actual pareja.

Indiana se plantó y pidió a los adultos que dejaran de hacer reclamos televisivos, Cubero y Viciconte le hicieron caso pero Nicole no. Por esto, la adolescente agarró sus valijas y se fue de la casa de su madre. Algo que está en su derecho porque la tenencia es compartida. ¿Qué hizo Nicole? Le dio más rosca al asunto. Empezó a desmentir los problemas que tiene con su hija y acusó ante la Justicia para prohibir la salida del país de su ex, medida que rige desde el 28 de febrero. Un notero de Socios del Espectáculo preguntó a la modelo sobre esto: “¿Por qué no se fue de vacaciones con ustedes?”. “Debía materias, tiene fobia al avión. Nada, adolescente… un montón de cosas. Yo pasé por eso. Casi dos años no quise viajar al exterior. Lo puedo entender perfectamente. La fobia es algo muy feo".

La cierto es que Neumann jugó fuerte: acusó a Cubero, según las palabras de la periodista Maite Peñoñori, que debe la cuota alimentaria. Probablemente, lo hizo como para tener una excusa que seguro sea real, el problema es el timming y que lo haga público; una vez más y pese al pedido de su propia hija. La panelista de Intrusos contó: “Debe la cuota alimentaria de agosto a noviembre del 2022 y el pago del colegio durante esos meses. La suma ascendería a 938 mil pesos". Esta jugada es la que elige la modelo: "Nicole tuvo que cubrir los gastos del colegio porque las chicas tenían que retomar las clases y esa deuda todavía estaba pendiente". En caso de que la abone, la medida dispuesta quedaría sin efecto.

"Es algo que suele ocurrir cuando alguno de los dos padres incumple con el acuerdo", sentenció la periodista. Viciconte por su parte cuando había sido entrevistada por el mismo programa por un movilero cuando estaba en la calle ella mostró lo contrario a la mamá de Indiana. Demostró su compromiso con la adolescente y el pedido de silencio que pidió: “Él (Cubero) es un buen padre. No tengo ninguna duda de eso”. Y sostuvo: "No tengo ni ganas, ni me interesa entrar en eso (respecto al tema de la deuda millonaria), ni que dijo (Neumann), que si dio a entender algo, cero... no me interesa", contestó. Entonces el movilero quiso saber si a las hijas de la modelo nunca les faltó nada y ella se limitó a decir: "Saquen sus conclusiones". A seis años de la separación entre Cubero y Neumann aún no lograron entablar una armoniosa relación. Ahora se suma la pelea con Indiana, si bien la modela niega: "Con ella todo bárbaro por suerte. Todo bien”.