El balance electoral de Marcelo Tinelli, con guiños a Alberto y palabras "agridulces" para Macri

Como era de esperarse, Marcelo Tinelli agarró el micrófono y aprovechó el arranque de Showmatch para hacer su balance sobre el resultado de las elecciones que consagraron a Alberto Fernández como nuevo presidente electo de la Nación. Las felicitaciones a la fórmula ganadora, el festejo por el encuentro con Mauricio Macri en La Rosada y tuvo palabras "agridulces" para referirse a los resultados de la administración macrista.

"Primero, felicitaciones a todos. La verdad es que es hermoso votar, fue una elección divina. Nos demuestra, sinceramente, que los argentinos podemos resolver nuestras diferencias siempre, todos nuestros puntos de vista, de una manera madura. Votamos pasivamente. Me encanta ir a votar, amo ir a votar. Le dejamos un mensaje a nuestros políticos. Ese mensaje, que creo yo, debo ser de equilibrio de toda la sociedad. Así que disfruté muchísimo de este hermoso acto democrático. Ojalá ustedes también lo hayan disfrutado", fue el medido arranque.

El conductor también se refirió al encuentro que mantuvieron por la mañana Fernández y Mauricio Macri en La Rosada. "Me encantó ver a Alberto con Macri a la mañana. Creo que tiene que ser parte de este acuerdo nacional. Ese encuentro es el primer paso. Ojalá sigamos con esta actitud tan constructiva. Así que los felicito a todos. A todos los ganadores, perdedores, a Alberto, a (Axel) Kicillof, a (Horacio Rodríguez Larreta), a todos. Le deseo todo lo mejor para ellos, porque lo necesitamos todos los argentinos. Estamos todos en este mismo barco, que es nuestro querido país. Así que ojalá tengamos una Argentina mucho mejor".

El mensaje de Marcelo Tinelli para Alberto Fernández

"Desde acá le mando un saludo muy grande a Alberto Fernández. Ojalá tengamos una excelente presidencia, que la necesitamos los argentinos para salir de esta situación tan complicada que tenemos y para lograr realmente un país mucho más justo, mucho más igualitario, con más laburo, con más fuentes de trabajo realmente para toda la gente; para que se termine la bicicleta financiera, todas esas cosas que han pasado últimamente. Ojalá podamos salir adelante".

El balance de Tinelli sobre los discursos de Vidal y Macri tras la derrota

"Vi dos cosas que me sorprendieron. Primero, quiero felicitar a María Eugenia Vidal, que hizo un muy buen discurso que me hizo emocionar mucho. Y para mí, el mejor discurso desde que lo conozco, desde que lo conozco y no en estos cuatro años, lo hizo ayer Mauricio Macri. El mejor, lejos, con una simpleza y una humildad que hasta acá no había visto. Por lo menos, en los actos que hizo".