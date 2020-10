El contundente mea culpa de Yanina Latorre, tras su burlona imitación de Nacha Guevara

Todo comenzó a partir de una desafortunada e involuntaria frase que usó Lola Latorre para describir el estado de nervios que manifestaba su compañero a horas de presentarse nuevamente en la pista del Cantando por un sueño: “Estoy retranquila, pero Lucas (Spadafora), mi compañero, está muy tenso. Tiembla un poquito, a lo Nacha (Guevara)”, lanzó, como una broma, la hija de Yanina Latorre.

Pero lo que parecía un chiste, fue cobrando otra tonalidad a medida que se viralizaba en las redes sociales. Y es que sumado al cometario de Lola, aparecieron dos polémicos videos en los que se la veía a Yanina y a Spadafora por separado imitando, entre carcajadas y con la intención de reírse de la jurado, los constantes temblores que sufre Nacha antes de dar cada devolución en el reality de LaFlia.

A partir de las críticas que recibieron por su actitud, los tres decidieron disculparse públicamente. Primero fue Lola, quien le envío un mensaje privado a la histórica actriz y también le pedirá perdón este mismo lunes, cuando se presente junto a su compañero en el Catando 2020. Al mismo tiempo, Spadafora hizo un "live" de Instagram y agregó: "Le quiero pedir disculpas a Nacha. Fue un error del cual me hago a cargo. Estoy para aprender de mis errores".

La última en disculparse por su imitación, tal vez la más hiriente de todas, fue Yanina Latorre. La panelista se tomó unos minutos en el programa Los Ángeles a la mañana para hablar de la situación por la que tuvo que atravesar su hija y, a pesar de que con Nacha mantiene una disputa mediática desde hace algunos años, no dudó en pedirle perdón: "Me mandé una cagada y me hago cargo. Me desubiqué".

Si bien aclaró que su desafortunado "chiste" sucedió hace más de dos meses y que ese fragmento del video fue difundido en las redes sociales con la intención de perjudicarla, explicó que en ese momento no se dio cuenta de su error. "No lo registré. De hecho, fue en un vivo con 40 o 50 mil personas. Todos mis vivos están publicados, porque yo no escondo y no borro. Porque yo siempre de lo bueno y de lo malo me hago cargo", dijo.

Y siguió: "Nunca me escondo, siempre doy la cara y hablo. En ese momento lo dije y no me di cuenta. Ahora lo buscaron y van a sacar de contexto un montón de cosas. Lo que hice es horrible. Yo me hago la chistosa, la graciosa, y a veces me sale bien, a veces me sale mal. Acá he imitado a Nicole Neumann, a Luli Salazar. No soy Fátima Florez, soy una pelotuda que a veces hace estas cosas".

En ese contexto, admitió que a Nacha la imitó "mal" y cerró: "Me salió para el orto, y le molestó a mucha gente. Todavía no sé si le molestó a Nacha porque todavía no hablé con ella, pero voy a hablar. Le hice burla y pido perdón. Pero yo no hice referencia a una enfermedad, para mí era un tic del que todo el mundo hablaba. No nos hagamos los bobos. A Nacha le jodió más que se hable de una enfermedad. Ella dijo que no está enferma".