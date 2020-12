El contundente reclamo de Matías Morla a Gianinna Maradona: "Nunca voy a olvidar por qué no pude participar del velorio"

A poco más de una semana de la muerte de Diego Armando Maradona, a causa de una descompensación cardíaca que le generó un edema pulmonar sufrida en el lote 45 del barrio privado San Andrés, de Tigre, la pelea por la herencia comenzó a cobrar cada vez más protagonismo. De hecho, dos de sus hijas ya presentaron las demandas correspondientes para dar comienzo al juicio por la sucesión.

La primera presentación se realizó en el juzgado Civil N°44 y fue impulsada por Jana Maradona. La otra fue hecha por Dalma Maradona, quien para iniciar el juicio de sucesión por los bienes de su padre llevó a cabo una demanda en el juzgado Civil N° 15 de San Isidro. Mientras tanto, en Intrusos dieron a conocer esta tarde que la otra hija que tuvo el astro con Claudia Villafañe, Gianinna, se contacto con Matías Morla en las últimas horas.

Pese al profundo rencor que mantiene la heredera del Diez con el abogado y último apoderado de Diego, Gianinna se comunicó con él para tomar cartas en el asunto y dilucidar cuál es realmente el patrimonio que tenía su papá en vida. En ese contexto, Jorge Rial compartió al aire la contundente respuesta de Morla, quien además le reclamó no haber podido asistir al velorio de su "mejor amigo" que se realizó en Casa Rosada.

"Gianinna, quien va a determinar quiénes son los herederos de tu papá y qué tengo que decir yo es un juez. Así que lo que te recomiendo como profesional es que lo antes posible hagas el planteo. Cuando me citen yo voy a ir con todo gusto y voy a contar todo lo que tengo que contar del patrimonio de tu papá. Por ahora no me puedo juntar con nadie, hasta que la Justicia no determine quiénes son tus hermanos y quiénes son los herederos", respondió el abogado.

Y agregó: "Así que plantealo en Tribunales y con todo gusto iré. Por otro lado, nunca me voy a poder olvidar por qué no pude participar del velorio de mi mejor amigo, tu papá". Hasta el momento, los bienes de Diego serían divididos entre los cinco hijos reconocidos por Maradona: Dalma, Gianinna, Jana, Diego Jr. y Dieguito Fernando. Sin embargo, todavía restan determinar si Santiago Lara y Magalí Gil son realmente hijos del Diez.

Estos últimos deberán demostrar a partir de la demanda de filiación o paternidad que iniciaron años atrás el vínculo con el ex futbolista a través de una presentación legal y de un análisis de ADN. Dado que esto podría ocurrir, durante la autopsia de Maradona se confeccionaron al menos seis tarjetas o fichas con muestras de sangre que serán utilizadas a la hora de futuros y eventuales juicios filiatorios.

Esas demandas por la herencia tramitarán en el fuero civil en paralelo a la causa que en el fuero penal busca determinar cómo se produjo la muerte de Maradona en el interior de la vivienda de Tigre donde se encontraba sometido a una internación domiciliaria tras la operación por el hematoma subdural de principios de noviembre.