El coronavirus y los famosos: Tinelli recibe la vacuna y Jonatan Viale dio positivo

El coronavirus cambió la realidad del planeta. Y, claro está, la televisión argentina también sufrió distintas variaciones. Una de ella fue la ausencia de Marcelo Tinelli en la pantalla chica durante 2020. Recién el lunes 17, se verá la vuelta de Showmatch.

Por estas horas, el conductor está muy feliz. Antes de exponerse al trajín diario en su estudio de televisión, con todos los protocolos sanitarios para evitar los contagios de COVID-19, Tinelli recibió la primera dosis en uno de los vacunatorios de Tigre.

Hace varios meses, el conductor de 61 años se anotó en la app Vacunate, de la provincia de Buenos Aires, porque su domicilio legal corresponde a esa zona. Finalmente, debido a su rango etario y al no tener comorbilidades, le dieron turno para el 13 de mayo. Según allegados a Marcelo, está feliz y tranquilo. Aunque, claro, para generar anticuerpos deberá esperar entre 14 y 21 días.

Hubo muchos rumores en cuanto a Tinelli y la vacuna contra el coronavirus. Hace algunas semanas, rumores malintencionados aseguraban que Marcelo tomaría un vuelo a Miami, en Estados Unidos, para ser inmunizado. Fuentes allegadas al conductor aseguraron que eso nunca estuvo entre sus planes. Además, Tinelli ansiaba recibir la Sputnik, la vacuna rusa, que tiene una alta eficacia. “Con una sola dosis se queda tranquilo y arranca”, habián dicho sus allegados.

Mientras tanto, el creador de Showmatch sigue de cerca cada uno de los protocolos que se aplicarán en los nuevos estudios de zona norte, desde donde se emitirá La Academia, la nueva sección con participantes famosos, que se realizará en el programa. Su idea es que no haya contagios para cuidar la salud de todos y para no suspender ninguna emisión. En el debut, Showmatch contará con una baja: Ángel de Brito, que viajó a Miami y se vacunó, dio positivo y se encuentra aislado en Estados Unidos.

Pero las malas noticias también llegaron para otro integrante de la televisión. Luego de que su esposa Micaela Krolovetzky, y sus hijos Romeo y Rafael tuvieran resultados positivos en sus hisopados de coronavirus, el periodista Jonatan Viale se aisló en su hogar a pesar de tener un resultado negativo. Ahora, dos días, después, el periodista confirmó que es positivo.

Esto significa otro duro golpe en su vida tras el fallecimiento de su papá, Mauro Viale, tras ser internado por una complicación en su cuadro de COVID-19. Su muerte repentina fue el domingo 11 de abril. El periodista, de 73 años, sufrió un paro cardíaco en el Sanatorio de Los Arcos, al que había ingresado un día antes a causa de una neumonía bilateral.

Tras el fallecimiento de su padre, Jonatan estuvo una semana ausente de su programa. "Lo único que se me ocurre decir es gracias. Todo el fin de semana estuve bien pero ahora, cuando se me acercaba al aire, se me fue cerrando la garganta. Es angustia", reveló, cuando regresó al aire.

"Mi mamá está ahí, como puede. Creo que no cayo todavía. Mi hermana es la que más golpeada está, pero lo tiene a Alexis y estoy yo, mi mamá y está Mica, mi mujer. Sin Mica yo me hacía percha, me caía y no me levantaba más. Mica es una leona, encontré ella la compañera definitiva", alabó.

"Soy un tipo súper racional, no creo en la metafísica. Pero empezás a ver señales. Seguramente soy un pelotudo, pero el otro día Romeo, mi hijo, me dice 'Maradona está con el bubu, ahí'. Y yo me quedé en silencio. ¿Cómo asoció a mi viejo con Maradona? No sé. conectó eso. Y me partió", reveló.

Por estas horas, Viale escribió en su cuenta de Twitter: “Finalmente anoche recibí la confirmación de que tengo COVID.Estamos aislados los 4. Rome, Rafi, Mica y yo. Todos la llevamos bien, con síntomas leves. Pero el miedo está, por razones obvias”.

Y agregó: “Estamos angustiados pero vamos a salir adelante. Lo único que les pido es que no se metan con mi familia. Sean respetuosos de mis hijos. Gracias”.