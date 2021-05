El costado más tierno de "El emperador": el gesto de Alex Caniggia con su "fan más chiquitita"

Alexander Caniggia suele causar grandes revuelos en las redes sociales debido a sus constantes cambios de look, llamativas frases, sus claras ostentaciones y sus nuevos tatuajes. Con orgullo, el mellizo suele mostrar, por ejemplo, la palabra "survive" (sobrevive) que se estampó en la frente, el cuchillo que se hizo el pómulo derecho o la estrella acompañada del número 13 que tiene en el izquierdo.

Alex, el participante más llamativo de MasterChef.

Y como si esto fuera poco, también tiene otro símbolo en su sien. También exhibe sus lujos en las redes sociales, como relojes, autos o dinero. acompañados de su ya habitual y característica frase: "Barats". Pero el hijo de Claudio Paul y Mariana Nannis tiene, al parecer, un costado mucho más humano que pocas veces deja ver y que trascendió en las últimas horas gracias al video que compartió una usuaria en Twitter.

En la secuencia se puede ver como el concursante de MasterChef Celebrity dejó su personaje de lado por algunos minutos para abrazar y saludar a la "más pequeña" de sus fanáticas: una nena que estaba junto a su mamá y lo paró en la calle para decirle que lo idolatraba. Sin dudarlo, el “Emperador”, tal y como él mismo se hace llamar en las redes, no dudó en mostrarle su costado más empático para agradecerle el afecto.

De hecho, en el video que se hizo viral y convirtió al hermano de Charlotte en tendencia en cuestión de segundos se ve como la nena, de tan solo cuatro años, se acerca corriendo a él, le dice "te quiero mucho" y le da una golosina que tiene en la mano. “¿Esto es para mí? Gracias”, contesta, sorprendido, el mediático, mientras ella no deja de mirarlo un segundo y su mamá le aclara es que su "fan más chiquitita".

Alex Caniggia y su fan más chiquita.

Gratamente sorprendido, Alex agarra el bombón y le pide un abrazo. “Más linda, gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Parecés una princesa hoy. Sos una princesa”, le dice y le pide “Tirame un ¡Sape!”, a lo que la nena, feliz, le responde: “¡Sapeeee!”. El video fue compartido por varios usuarios de Twitter y consiguió miles de reproducciones y “Me gusta”, y el mismo mediático lo compartió en sus redes con el título “Sapeee”.

Natalia, la madre de la nena, le escribió: “Soy la mamá de la princesa que saludaste ayer. La hiciste realmente feliz. Gracias. Está enamorada de vos”. Alex es el participante más controvertido del reality culinario de Telefe. Semanas atrás, protagonizó un duro cruce con el ex futbolista Mariano Dalla Libera, a quien terminó llamando "fracasado" en las redes sociales.

Durante la Semana de Súper Revancha en MasterChef, en la que los ocho eliminados competían por regresar al reality, el ex futbolista acusó de parcialidad al jurado. "El otro día vi que un compañero subió cuando iba a sacar unos cornalitos con un pisapapas. Y dije: '¿Cómo puede ser que le dan una medalla de oro?'"; expresó en referencia a Alex.

El encuentro de Caniggia y una pequeña fanática.

Si bien Mariano aclaró que lo que dijo "se interpretó mal", se mostró molesto por la dura crítica de Alex. "Obvio que me enteré de lo que dijo. Quiero creer que no lo hizo él, lo hizo quién le maneja la cuenta o su representante. Yo no vivo de las redes ni de los medios. Tengo una vida afuera de todo eso", expresó.

Y si bien admitió sentirse dolido, también aseguró que le pelea ya es pasado. "Vuelta de hoja como todo lo que supero en mi vida. Yo ya la viví cuando jugaba e iba a otro país. Uno está curtido de esas cosas. No hablé con él en privado, ya nos vamos a cruzar algún día cuando vaya a Buenos Aires y no creo que haya sido él", concluyó.