El cruce entre Pollo Cerviño y Beto Casella: "Está cancelado y lo sabe"

El conocido locutor Alejandro ‘Pollo’ Cerviño se enfrenta contra una denuncia realizada por su expareja, Cinthia García, por abuso sexual de su hijo cuando tenía 5 años. A pesar de que se alejó del programa de radio que conducía, se comunicó con un compañero y afirmó que “es todo mentira”.

El periodista, Beto Casella, quien también trabaja en la misma radio que Cerviño, en Rock And Pop, opinó del tema y aseguró que no tiene una relación estrecha con él: “Me enteré porque la semana pasada vi un posteo de la ex mujer donde salió a denunciar esto. Me lo enviaron por WhatsApp y me quedé congelado. No sabía de la existencia del reclamo. Yo no soy amigo o compañero directo del Pollo porque no estamos en el mismo programa, nos cruzamos en el pase”.

“Por ahí, amigos de él si sabían que esto estaba en la justicia hacía rato... Ahí fue que me enteré y me caí de traste. Y fue en ese lapso que hablé con él y le dije: ‘Che, yo no sabía que había esto’. Me dijo que es todo mentira y ‘que son un montón de tipos a los que nos hicieron lo mismo’", aseguró.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Leer mas Como fue el robo en el restaurante de Lautaro Martínez: la exclusiva carta y cuánto cuesta comer ahí

“Yo le dije: ‘¿No te parece salir a decirlo a esto?’. Bueno, no sé, por ahora no... Se ve que los abogados le dicen que por ahora no declare porque te podés perjudicar o lo que sea. Mi posición es que hay que hablar. Si uno es inocente tiene que hablar. Si a mí me acusan de algo parecido, me paro en la punta del obelisco, si soy inocente, ¿no?”.

“A mí me parece que el mecanismo que habrá procesado es el de ‘yo tengo que seguir laburando para parar la olla, me están acusando de algo injusto, la justicia ya me va a dar la razón’, habrá pensado. Debe ser terrible. Se ve que sus compañeros y amigos de acá estaban enterados, sé que hablaban del tema”, confesó.

Por otro lado, aseguró que los demás conductores y columnistas de la radio estaban al tanto de lo que pasó, pero que él no porque no forma parte “del grupo más íntimo”: “En este momento, una persona con semejante denuncia no puede trabajar, hoy. Con las redes, con tanto público ahí dando vueltas, en vivo y dando su opinión...”.

Y de forma contundente, aseguró: “Está cancelado. En este momento, está cancelado. Él lo sabe. Lo puede dar vuelta quizá la justicia si es inocente o él, un poco, dando su verdad, convenciendo a la mayor cantidad de gente que pueda de que es la verdad de él. Insisto, si fuera yo y me acusan injustamente como él dice, salgo a hablar. Pero es la decisión que tomó. Pero no, no puede venir a trabajar como si nada pasara”.

Por otro lado, recientemente la exesposa estuvo invitada al programa de LAM para contar los hechos y la panelista Fernanda Iglesias la cruzó siendo muy repudiada en redes sociales: “La versión de él, obviamente, es totalmente diferente. No me estoy poniendo del lado de nadie, solo hablé con él y él me contó su versión. Él me dijo que el día de su cumpleaños, en marzo, ese día decidieron separarse, justo había empezado la pandemia, que el nene tiene broncoespasmos y como él era esencial y salía a la calle... no me pongas esa cara porque yo te cuento lo que él me dijo, no estoy del lado de nadie”.

Leer mas Viaje a la mente de Lotocki: así "justifica" las muertes de Silvina Luna y Caprarola

En Twitter, los usuarios no esperaron y opinaron sobre sus dichos: “Sé que es su trabajo, pero hacerlo cuando la madre de la víctima no esté. Nefasto este programa, ahora revictimizando innecesariamente”, “Nadie quiere saber la versión de ese degenerado violador. Si tiene algo que decir, que lo haga en la Justicia”, “Lo mal que le hace Fernanda Iglesias al periodismo y al programa. Está la madre y el abogado del niño abusado y ella lee mensajes del hijo de mil putas de Cerviño. Una hija de mil putas. Llámate a silencio, forra”.