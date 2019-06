El crudo descargo de Marcela Baños: ''Me drogaron y me violaron a los 21 años"

Con voz temblorosa y lágrimas en sus ojos, Marcela Baños reveló en Intrusos que fue víctima de una violación cuando tenía 21 años y que sus padres recién se estaban enterando del hecho en vivo durante la emisión del ciclo de América.

Si bien la conductora de “Pasión de Sábado” estuvo como invitada al programa que conduce Jorge Rial para reclamar que APTRA discrimina al ciclo de cumbia, terminó haciendo una fuerte revelación al contar cómo fue engañada y abusada por un grupo de personas.

"Yo estaba en el colectivo con mi mamá y conocí a una persona que me convocó para participar de Miss Argentina. En ese momento te llamaban a tu casa porque no había otro medio. Entonces, me hicieron el entre….”, recordó, ante la atenta mirada de todo el equipo de Intrusos.

“Mi mamá era tan inocente como yo, porque no me enseñaron a ser mala, me enseñaron a ser buena, educada y confiada. Yo creo que me salvé de caer en una situación muy mala, pero aún así tuve que atravesar una muy difícil”, detalló, visiblemente afectada.

EL DESAHOGO de @MarceBanios en el piso de @intrusos "Tenemos que cambiar la mirada sobre el otro, estamos muy mal. Las canciones me salvaron por lo que sufrí de joven" @AmericaTV @rialjorge pic.twitter.com/D41EBejJC2 — #Intrusos (@Intrusos) June 12, 2019

En su duro relato, contó que tomó el colectivo y llegó a una casa donde fue recibida por "dos mujeres y a un hombre” que le dijeron que le iban a enseñar a desfilar. “Me pusieron libros en la cabeza para enseñarme a caminar como le hacían hace muchos años a las modelos”, dijo.

Y agregó: "En un momento de toda esa ficción me daban un té y en ese té me drogaban. Después de eso venían los: 'Vamos a relajarte'… yo caía totalmente dormida en esa camilla. Lamentablemente, eso no sucedió una sola vez, sino que creo que fueron varias. Porque en una de ellas me desperté y tenía a una persona encima mío".

En ese momento, la conductora de Pasión resaltó que es “terrible para una mujer aceptar que fue violada”, aseguró que se salvó "de caer en una red de trata" y aprovechó para explicar por qué decidió irse del programa cuando Luis Ventura contó que había tenido un hijo extra matrimonial.

“Hoy lo puedo hablar porque tengo 43 años y tengo las cosas ordenadas en mi cabeza. En ese momento hubiera dicho cualquier cosa. Yo creo que en este momento hay gente que está muy triste. Mis padres, por ejemplo. Les mando un beso. Estoy bien", continuó.

Por último, sostuvo que fue “muy difícil” salir adelante para ella y afirmó que "Pasión de Sábado" la salvó. "Fue una salvación, la cumbia siempre me dio alegría y momentos de mucha familia. Yo estoy segura de que me salvé de una trata. Yo me tuve que preguntar un día '¿Esto me pasó? ¿Es real?'. Pasé por situaciones muy oscuras, oscurísimas”, sumó.

Y sentenció: "No sabía que iba a contar esto. Vine a hablar de la mirada del otro. Estamos muy mal, no es el Martín Fierro, es lo que hay detrás de eso. Esto es de hace 30 años, porque Pasión cumple 30 años. Soy la conductora y lo voy a defender porque me ha dado mucho. Me ha salvado, bailo las canciones y cuando estoy triste me da alegría".