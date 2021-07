El crudo relato de Julián Weich sobre su internación: "Es como haber estado en tu propio velorio"

Después de haber estado internado por coronavirus, en las últimas horas Julián Weich decidió contar cómo lo pasó esos días en los que estuvo aislado en un centro de salud y, además, aprovechó la oportunidad para aclarar que no se pudo inocular por un problema personal, y que está lejos de ser una persona antivacunas.

En su relato, el presentador indicó que fue “raro” el transcurso de su cuadro, ya que al principio estaba todo bien. “Me agarró un COVID-19 leve, donde no había ningún problema, y de repente ‘te ponemos un poquito de oxígeno en una bigotera para que te recuperes y vuelvas a tu casa’. Pero no volvés más”, dijo respecto a las palabras que le dijeron los médicos cuando le anunciaron que debía quedar internado.

Además, dijo que no quiso al principio contar públicamente que estaba infectado, pero que todos sus seres queridos estaban al tanto de lo que pasaba durante su internación, y que los mensajes que recibía le hacían muy bien.

El conductor decidió hacer una transmisión en vivo desde su Instagram, y ahí aprovechó para revelar cómo se sintió mientras estaba en soledad. “Me pasaron miles de cosas estando internado mirando el techo. Nunca la pasé mal, ni en una situación física, psíquica o emocional”, aclaró.

Además, sobre el escándalo que se armó cuando se conoció que aún no estaba inoculado contra el Covid-19, comentó que no es para nada "antivacunas".

"Aclaro que no soy antivacunas. Al revés: me la paso promocionando la vacunación en mis programas, en mis redes. No fui (a vacunarse) por un problema personal. A los cuatro, cinco días, fui a colaborar con la Fundación Espartanos, supongo que fue ahí en donde me contagié, pero no lo puedo asegurar. Entonces, por más que me hubiera dado la vacuna, los anticuerpos no aparecen en dos minutos, tardan unos cuantos días, me hubiera contagiado igual”, consideró y retiró: “No soy antivacunas. Soy vegetariano, que no tiene nada que ver, pero antivacunas no soy”.

También dijo que aunque se encuentra bien, debió empezar con sesiones de kinesioterapia “para que los pulmones vuelvan a funcionar normalmente”. “Me va a llevar unos días, pero nada muy difícil”, comentó y por eso, se tomará el fin de semana de descanso y no estará en el estudio del programa que conduce con Carolina Papaleo en El Nueve.

Hacia el final de la charla, recordó una conversación que tuvo con su compañera de radio sobre su experiencia: “Es como haber estado en tu propio velorio. Ves quién va, quién no va, quién saludó, quién no saludó. Es una situación rara, pero es como haber estado en tu propio velorio”.

“También me pasa que pienso en los que no tuvieron la chance de salir adelante. Eso me da bronca, pena, injusticia. Tenemos que honrar a todos los que no pudieron salir, cuidándonos a nosotros, vacunándonos, haciendo las cosas bien. Es un esfuerzo, es incómodo, sí. Algunos tienen más chances de hacerlo con más recursos, otros, menos, pero lo tiene que hacer. Por el bien de uno, de la familia y de la sociedad”, concluyó.