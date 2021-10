El cuartito del maltrato: más ex "Cebollitas" denunciaron maltratos, pero "Gamuza" los negó

Después de que Juan Yacuzzi rompiera el silencio y revelara maltratos por parte de la producción del ciclo Cebollitas, dos compañeros de elenco salieron a respaldar sus denuncias y ratificaron la existencia del cuartito en el que los chicos eran encerrados entre escenas.

"La realidad es que nos tenían en un cuartito que era donde comúnmente íbamos todos a pasar el tiempo. Cuando no tenías que grabar, sino te ibas al bar; pero no es que nos maltrataban como dice, no es que nos maltrataban completamente, que nos puteaban", intentó relativizar Brian Caruso, recordado por su personaje de "Gamuza", en diálogo con el portal Teleshow.

El recuerdo de Caruso, quien era uno de los protagonistas de la tira y tenía muchas escenas diarias, es otro: "Era un cuartito que teníamos para estar ahí, hacer la tarea o lo que quisieras ahí, sino te ibas al bar. Te buscaban en el corralito o en el bar, y había alguien que nos cuidaba. Yo hice giras y todo y jamás sentí que nos faltaran el respeto, que nos maltrataran, jamás. Trabajar con muchos chicos se puede complicar, pero no es que nos retaban o gritaban. Cuando las escenas se repetían genera pérdida de tiempo, pero no sentí que nos retaran ni gritaran por eso. A veces se enojaban cuando las escenas se repetían muchas veces, yo no repetía muchas".

Quien sí respaldó a "Coqui" Yacuzzi fue Leonardo Centeno, quien interpretaba a Hipólito en la tira infantojuvenil de Telefe: "A la distancia, nos dimos cuenta de que un montón de cosas que pasaban no estaban bien y en el momento no las veíamos así. Estaban naturalizadas. Recuerdo excesos verbales, encontrarse con adultos exacerbados y cosas que con el cambio de época no podrían suceder".

"Siempre fui memorioso, no tenía problemas con la letra, entonces no daba espacio a que pasara nada. Pero me acuerdo de ver gente entrar al estudio a los gritos y chicos llorando por cagadas a pedos exorbitantes en varias series. Estamos hablando de Cebollitas, pero te puedo nombrar otras. Los chicos vienen contando (cosas) donde estuve un año y medio y había situaciones que no estaban buenas".

La dura denuncia de "Coqui" Yacuzzi por los maltratos en Cebollitas

“Cuando grabamos salía todo perfecto, pero teníamos mucha presión. Yo era el más grande, pero había chicos de 8 ó 9 años, como Gamuza y Dalma Maradona. ¡A veces se escuchaban unos gritos!, unas cagadas a pedo terribles, innecesariamente muchas veces. O mismo cuando nos tentábamos y nos cagaban a pedos como si hubiéramos matado a alguien. Si hoy grabarías ese griterío con un celular, hay varios que no trabajarían más”, aseguró.

“Hay algunos que se volvían muy locos y parecía que se desmayaban, se ponían rojos de gritarnos, viste. Tiraban el papel en el piso y se re contra calentaban. Algunos lloraban y todo. Si llegamos a grabar Cebollitas de nuevo y Diego está vivo y se entera de eso, se arma un quilombo terrible. Nosotros pensábamos que era algo normal, que te equivocabas con la letra y que te griten y te caguen a pedos. Hoy por hoy, si yo me entero que a mi hijo un director le grita de esa manera como nos gritaban a nosotros, es para matarlo, no tenía nada que ver. Yo veía a compañeros llorando pasándola mal”, sumó.

Además, dijo que se aprovechaban de la situación porque nadie les ponía un freno, y que los maltratos eran generales, incluso a la propia Dalma Maradona. “Si un padre hubiese visto como nos gritaban, se metían a frenar eso. Te lo puede decir cualquier cebollita. Yo te digo lo que viví en las grabaciones y esto nunca se dijo por miedo a que te llamen más”, explicó luego.