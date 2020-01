El curioso talento hot de Nati Jota en la playa y los problemas para usar cinturón de seguridad con bikini

Nati Jota está de vacaciones y su cuerpo lo sabe: la periodista, escritora e influencer se encuentra en la ciudad de Mar del Plata junto a un grupo de amigas y obviamente no pudo desconectarse de las redes sociales. Sin embargo, aprovechó para publicar un curioso talento físico que seguramente dejará sin palabras a muchos.

Todo ocurrió en la playa, donde la joven periodista y autora del libro No sos vos, es él, se encuentra junto a sus amigas. La conductora de TV que durante años estuvo al aire en ESPN Redes mostró la divertida pose que le permitió mover una parte de su cuerpo, ante la sorpresa de sus amigas, que registraron el momento en un video.

Lo cierto es que el video de Nati Jota no es el único que subió en las últimas horas a las redes. La periodista también publicó una serie de stories donde se quejaba de lo complejo que le resultaba utilizar el cinturón de seguridad al manejar en bikini. Primero muestra cierto fastidio, luego sube otra historia en la que se observa el cinturón corrido y ella aclara que así no cumplía la función correcta.

Nati Jota había sido noticia pocos meses atrás, cuando contó que se había separado de su novio, el rugbier Bruno Siri. Esta semana, la periodista contó por Twitter algunos de sus proyectos para este año: “Jugar mucho al fútbol, abrazar a los que me mimaron en mis momentos tristes, escribir hasta que me duelan los dedos o se me rompan las teclas, descansar más y también cansarme más, leer y aprender cosas nuevas, ser feliz en mi trabajo y quererme. Quererme algo. Quererme mucho”.

2020: Jugar mucho al fútbol, abrazar a los que me mimaron en mis momentos tristes, escribir hasta que me duelan los dedos o se rompan las teclas, descansar más y también cansarme más, leer y aprender cosas nuevas, ser feliz en mi trabajo y quererme. Quererme algo. Quererme mucho. — NATI JOTA 🎪🦄 🤷🏼‍♀️ (@natijota) January 18, 2020

Lo cierto es que el fin de semana también recibió algunas críticas a partir de un tuit en el que contaba cómo reaccionaba cuando un chico le hablaba sin reconocer que se trataba de una influencer. “Cuando un pibe me habla sin saber que soy Nati Jota ni quién es Nati Jota, y me pide mi Instagram, le paso el paralelo, pues prefiero morir antes que verle la cara de sorpresa por los seguidores y explicarle quién soy, porque además ni yo sé bien”.

Cuando un pibe me habla sin saber q soy natij ni quién es natij, y me pide mi Instagram; le paso el paralelo, pues prefiero morir antes q verle la cara de sorpresa x los seguidores y explicarle quién soy, porque además ni yo sé bien — NATI JOTA 🎪🦄 🤷🏼‍♀️ (@natijota) January 19, 2020

“Digo que soy Nati porque no carteleo con natijota como si me fueran a conocer. Digo soy Nati. Lo último que hago es cartelear, me da vergüenza”, aseguró.