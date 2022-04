El debut como modelo de Delfina, la hija de Roberto García Moritán: “Le pedí consejos a Pampita”

Ella tiene las cosas bien en claro a pesar de su corta edad. Con más de 120 seguidores en su cuenta de Instagram, solo 15 años y una devoción por la fotografía, Delfina García Moritán, hija del legislador Roberto García Moritán y la empresaria Milagros Brito, debutó como modelo.

Fue elegida como embajadora virtual por la marca Cher Beauty y protagonizó una producción fotográfica. Y, según cuentan los testigos de su trabajo, lo hizo con mucho profesionalismo y soltura. Las fotos fueron publicadas a los pocos días y la adolescente sorprendió.

Durante la larga sesión de fotos, Delfina estuvo acompañada por su mamá. En tanto, su padre y Pampita le escribían para saber cómo marchaba el ansiado debut. Tras la publicación, la modelo, con quien su padre se casó en 2019 y tuvo a la pequeña Ana, le escribió en las redes sociales: “No hay más linda”.

Por supuesto, García Moritán y Brito también le dedicaron mensajes repletos de amor en su cuenta de Instagram. Por supuesto, se mostraron muy orgullosos. Lo mismo hizo su hermano Santino, también fruto de la relación entre el político y la empresaria.

Según contaron los allegados, la modelo y conductora no se perdió el paso a paso en la previa de la producción fotográfica, y le dio muchos consejos a Delfina. Sobre eso habló la joven con BigBang: “Todo lo que me dijo Caro, me ayudó un montón”, relató.



-¿Qué sentiste al hacer tu primera producción fotográfica como modelo?

-Hacer mis primeras fotos como modelo estuvo buenísimo. Me puse un poco nerviosa, obvio. Pero, nada, estuvo muy divertido. Y aunque nunca había hecho fotos con tanta producción y todo, me gusta mucho que me saquen fotos y también sacarme. Así que estoy feliz.

-¿Te ves desarrollando una carrera como modelo o solo quería vivir esa experiencia?

-El modelaje es una carrera que me gustaría mucho desarrollarla un poco más. Esta vez fue más para probar. Pero me gustó un montón. Me sentí muy cómoda así que me gustaría seguir probando otra opciones como modelo.

-¿Les pediste consejos a tu mamá, a tu papá y a Pampita?

-Tanto a mi mamá, a mi papá como a Caro siempre les pido consejos sobre el mundo artístico. Ya les he pedido bastantes consejos. Sobre todo porque soy bastante chica y necesito que me ayuden. La verdad es que hay cosas que no sé entonces ellos me ayudan mucho. Desde como manejarme en las producción a como manejarme en las redes. Ellos me ayudan un montón.