El delirante ida y vuelta twittero de Alberto Fernández con Mirko por galletitas y golosinas

El presidente Alberto Fernández terminó la reunión de crisis con los especialistas en el rubro de la salud para analizar la extensión de la cuarentena obligatoria, agarró su celular, abrió su cuenta de Twitter como suele hacer en reiteradas ocasiones y encontró una mención particular. El conductor Marley lo había arrobado por un juego con su hijo, Mirko, y el Presidente le respondió.

“Mirko tiene autorizado una pastilla de menta por día y un chocolate porque no quiero que se llene de azúcar y golosinas. Me insistió que quería más y le dije pregúntale al Presidente si te deja y ahí fue a llamarlo. No sé si el Presidente le dijo que sí o que no", twitteó el conductor.

Cabe destacar que Marley fue una de las celebrities argentinas que formó parte del mensaje que mandó a elaborar la Secretaria de Medios de la Nación para generar mayor consciencia entre los ciudadanos para que se queden en sus casas cumpliendo con la cuarentena obligatoria.

“¡Hola Mirko! Decile a tu papá que te autorizo a comer hasta tres pastillas de menta y dos chocolates por día. A eso podés sumarle una golosina más. Lo único que no podés hacer es salir de tu casa. ¡Cuídense con Marley! Si ustedes no salen y se cuidan, nos cuidan a todos", respondió el jefe de Estado.